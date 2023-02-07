استقبل القنوات المجانية الناقلة لمشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر اليوم في كاس العالم للاندية

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو، ويواجه الهلال السعودي نظيره البرازيلي فلامنجو، اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، والذي سيكون في نصف نهائي المونديال ستكون مليئة بالكثير من الإثارة بين الهلال السعودي ونظيره فلامنجو، ويسعى كل فريق للحصول على بطاقة مؤهلة لمواجهة الفائز من ريال مدريد الإسباني أو الأهلي السعودي، وهي مواجهة مرتقبة للغاية. من قبل الجماهير السعودية، ويسعى لمعرفة القنوات المجانية التي تبث مباراة الهلال والبرازيلي فلامنجو في مونديال الأندية بالمغرب 2023.

مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

ويسعى الهلال السعودي في مباراة اليوم ضد البرازيلي فلامنجو لتحقيق النصر والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية FIFA لأول مرة في تاريخه. لقاء سيكون قويا جدا بين النادي السعودي الذي يحقق نتائج قوية جدا في الدوري وأيضا في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، ويريد الهلال السعودي أن يجلب الفرح للجماهير السعودية بعد فوزه الأول على. نادي الوداد المغربي بضربات الترجيح وتأهل للدور النهائي لتحديد موعد مع العملاق البرازيلي ويسعى للتخطي وينتظر مواجهة الصاعد من الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني لقاء سيكون للغاية قوية وتستحق هذه المشاركة الثالثة في تاريخ نادي الهلال وتتمنى أن تكون الرابعة هي الحفل الختامي والحصول على تلك البطولة الغائبة عن الأندية العربية.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو

من ناحية أخرى، فإن النادي البرازيلي الذي لم يخوض أي لقاء وحتى الآن على اتصال بالأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، بسبب قوة البطولة التي حققها الفريق، على عكس دوري أبطال آسيا ودوري ابطال افريقيا. يجب أن تحقق تلك الفرق انتصارات قبل التأهل إلى نصف النهائي من أجل مواجهة بطل أمريكا اللاتينية، وكذلك البطل الأوروبي، موجات قوية تنتظرها الجماهير العربية.

تردد قناة SSC EXTRA اس اس سي اكسترا 2023

تردد القناة: 12418

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة ازدهار العراقية بجودة sd: