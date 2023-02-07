جميع أكواد باقات نت فودافون الشهرية 2023 بالأسعار Vodafone Net

يتساءل الكثير من الناس عن أكواد باقة النت فودافون الشهرية الجديدة 2023، حيث أن فودافون من الشركات العاملة في مجال الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر، وهي من الشركات العالمية التي تقدم خدمات في العديد من دول العالم، وهي من الشركات التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا داخل مصر من خلال تقديم الخدمات المتميزة التي تقدمها والتطوير المنتظم والعمل على تسهيل حصول العملاء على الخدمات من خلال استخدام أكواد باقات فودافون نت، وسنقوم بإلقاء الضوء من خلال هذا المقال حول جميع الأكواد التي يمكن للمواطنين استخدامها للحصول على الخدمات من المنزل مثل باقات Vodafone Extreme Internet الجديدة وSuper Mega وPlus وأسعار باقات Vodafone Net الشهرية.

جميع أكواد باقات نت فودافون الشهرية 2023 بالأسعار

يُمكن للعملاء الإشتراك في باقات الإنترنت من فودافون للأفردا والشركات للحصول على العديد من المميزات والعروض اليومية والشهرية، وذلك فقط من خلال الإتصال على أكواد الخدمة المطلوبة والتي سنتعرف عليها في هذا الشرح.

استعلام عن باقات نت فودافون 2023

يتمكن مستخدمي إنترنت فودافون من الاستعلام عن باقات النت الشهرية المختلفة والمطروحة مجددًا والإشتراك بها، وذلك من خلال إستخدام أكواد باقات النت من فودافون، حيث أنه من خلال الإتصال على الكود سوف يتم فتح نافذة بالباقة وسعرها ومواصفاتها وباتباع باقي الخطوات يمكن للعميل الإشتراك في الباقة التي تتناسب معه دون أن يحتاج للذهاب إلى فرع شركة فودافون، وتتمثل أكواد باقات نت فودافون الشهرية في ما يلي:

باقة فودافون نت 400 ميجا بسعر 60 جنيه من خلال إستخدام الكود #60*2000*.

باقة النت 6000 ميجا بسعر 80 جنيه من خلال الكود #80*2000*.

باقة فوادفون نت 8000 ميجا بسعر 100 جنيه الكود #100*2000*.

باقة نت 12000 ميجا بسعر 150 جنيه من خلال هذا الكود #150*2000*..

باقة نت 20000 ميجا بسعر 250 جنيه كود الخدمة #250*2000*..

باقة نت 40000 ميجا بسعر 400 جنيه من خلال الكود #400*2000*.

باقات نت فودافون الجديدة

كما يوجد بعض الباقات الإضافية التي لها أكواد خاصة بها والتي تبدأ من 2 جنيه إلى 7 جنيه حيث أن أكواد هذا الباقات هي كالتآلي:

باقة نت فودافون 50 ميجا بسعر 2 جنيه فقط من خلال الكود #77*2000*.

باقة نت فودافون 100 ميجا بسعر 3 جنيه فقط من خلال الكود #73*2000*.

باقه النت من فودافون 350 ميجا بسعر 7 جنيه فقط من خلال هذا الكود #77*2000*.

باقات نت فودافون سوشيال بلا حدود

توفر شركة فودافون باقات سوشيال بلا حدود شهرية وأسبوعية ويومية تتيح للعميل بعض مواقع السوشيال ميديا بشكل مجاني طوال فترة الإشتراك مثل مواقع انستغرام – تويتر – واتساب – ماسنجر – سناب شات – فيسبوك، وتتمثل أهم أكواد باقات نت فودافون سوشيال بلا حدود في الآتي:

الباقة اليومية فودافون سوشيال بلا حدود صالحة إلى الساعة 12:00 صباحًا بسعر 1 جنيه يحصل المستخدم على 25 ميجا من خلال الكود #21*2000*.

الباقة الأسبوعية سوشيال بلا حدود صالحة لسبعة أيام بسعر 3.5 جنيه يحصل المستخدم على 25 ميجا من خلال استخدام الكود #27*2000*.

الباقة الشهرية سوشيال مدياوي بلا حدود صالحة لمدة 30 يوم بسعر 5 جنيه يحصل العميل على 500 ميجا من خلال الكود #230*2000*.

أكواد باقات نت فودافون سوبر ميجا

باقات سوبر ميجا أو باقات بلس مجموعة جديدة من باقات الداتا التي وفرتها شركة فودافون ويمكن الإشتراك في عروض باقات فودافون نت سوبر ميجا الشهرية 2023 من خلال أحد الأكواد التآلية:

كود باقة فودافون 500 سوبر ميجا بسعر 7 جنيه #2207*.

كود باقة فودافون 1500 سوبر ميجا بسعر 15 جنيه #2215*.

كود باقة فودافون 2800 سوبر ميجا بسعر 25 جنيه #2225*.

كود باقة فودافون 4500 سوبر ميجا السعر 35 جنيه #2235*.

كود باقة فودافون 6000 سوبر ميجا السعر 45 جنيه #2245*.

كود باقة فودافون 9،500 سوبر ميجا السعر 65 جنيه #2265*.

باقة 20000 سوبر ميجا كومبو السعر 120 جنيه من خلال الكود #2120*.

باقة 36000 سوبر ميجا كومبو السعر 200 جنيه من خلال الكود #2200*.

باقة 58،000 سوبر ميجا كومبو السعر 300 جنيه من خلال الكود #2300*.

أكواد وأسعار باقات نت فودافون إكستريم

توفر شركة فودافون باقات نت اكستريم المميزة لعملائها، حيث يمكن الإشتراك في أحد باقات فودافون إكستريم والإستفادة منها من خلال الأكواد التالية:

باقة فودافون إكستريم 150 ميجا بسعر 5 جنيه الكود #2005*.

باقة فودافون إكستريم 500 ميجا بسعر 10 جنيه الكود #2010*.

باقة فودافون إكستريم 1100 ميجا بسعر 20 جنيه الكود #2020*.

باقة فودافون إكستريم 1800 ميجا بسعر 30 جنيه الكود #2030*.

باقة فودافون إكستريم 2500 ميجا بسعر 40 جنيه الكود #2040*.

باقة فودافون إكستريم 4000 ميجا بسعر 60 جنيه الكود #2060*.

باقة فودافون إكستريم 6000 ميجا بسعر 80 جنيه الكود #2080*.

باقة فودافون إكستريم 8000 ميجا بسعر 100 جنيه الكود #2100*.

باقة فودافون إكستريم 12000 ميجا بسعر 150 جنيه الكود #2150*.

باقة فودافون إكستريم 20000 ميجا بسعر 250 جنيه الكود #2250*.

باقة فودافون إكستريم 40000 ميجا بسعر 400 جنيه الكود #2400*.

أكواد باقات انترنت Vodafone plus app

من خلال الإشتراك في خدمة فودافون بلس اب عن طريق أكواد باقات نت فودافون بلس الجديدة يمكن للمستخدم أن يشترك في تطبيق ويستخدمه طوال مدة الإشتراك دون أي مشاكل، كما يمكن أن يتم الإشتراك في أكثر من تطبيق في نفس الوقت من خلال الأكواد الآتية:

باقة 1000 ميجا لعملاء فودافون فليكس تبدأ من 25 جنيه إلى 55 جنيه لليوتيوب من خلال الكود #1*00*.

باقة 2000 ميجا لعملاء فليكس تبدأ من 60 جنيه إلى 100 جنيه لليوتيوب من خلال الكود #1*00*.

باقة 450 ميجا لليوتيوب لعملاء نظام الكارت من خلال الكود #1*00*.

باقة 1000 ميجا لعملاء فليكس تبدأ من 25 جنيه إلى 55 جنيه تيك توك من خلال الكود #2*00*.

باقة 2000 ميجا لعملاء فليكس تبدأ من 60 جنيه إلى 100 جنيه تيك توك من خلال الكود #2*00*.

باقة 450 ميجا للتيك توك لعملاء نظام الكارت من خلال الكود #2*00*.