حدث:: تردد قناة SSC EXTRA 1 HD اس اس سي اكسترا الجديد 2023 الناقلة لمباريات كاس العالم للاندية

نجحت قناة SSC EXTRA 1 HD في الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، الأمر الذي جعل الجماهير تبحث عن ترددها وهم في حالة فرحة كبيرة، حيث تقدم هذه القناة مباريات مهمة وقوية بجودة عالية ونقية الصوت، حيث تبث القناة مباراة نصف النهائي بين الأهلي وريال مدريد في أول لقاء رسمي بين الفريقين، ومن خلال بوابة الفجر سنعمل على توفير تردد هذه القناة على جميع الأقمار الصناعية، لذلك تابعنا في هذا المقال.

قناة SSC EXTRA 1 HD اس اس سي اكسترا

استطاعت شبكة القناة الرياضية السعودية تقديم عدد كبير من المباريات المهمة والقوية، وهذه القناة لديها قاعدة جماهيرية قديمة جدًا، حيث تعمل على تقديم مباريات كأس العالم للأندية وعدد كبير من البطولات الأخرى مثل الألمانية، كأس السوبر الألماني والفرنسي ومباريات أخرى وهذا تخصص القناة في مجال كرة القدم وعدد كبير من الرياضات الأخرى مما جعل الجماهير تبحث عنها بشكل مستمر.

بطولات قناة SSC HD

دوري المحترفين السعودي.

وكأس السوبر السعودي.

وكأس الملك السعودي.

وكذلك الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

ودوري أبطال آسيا.

وكأس الاتحاد الآسيوي.

وتصفيات كأس العالم لعام2022.

وبطولة فورملا ١.

وبالمثل تقدم باقة من الأنشطة الرياضية المختلفة مثل الفروسية والكرة الطائرة.

وكذلك لعبة الكاراتيه، وسباقات الهجن التي تختص أكثر بالمملكة العربية السعودية وكذلك بطولات كرة اليد.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: أفقي

التردد:12418

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي بدر سات.

القمر الصناعي: بدر سات.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب افقي اتش.

معامل تصحيح الخطا ٣/٤ أو ٢/٣.

النظام: DVB-S2/8PSK

القمر الصناعي نايل سات.