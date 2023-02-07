كيفية الاشتراك في باقة موبايلي 75 مسبقة الدفع "نت ودقائق"

كيفية الاشتراك في باقة موبايلي 75 مسبقة الدفع وهو من العروض الجديدة التي قدمتها موبايلي، حيث تقدم هذه الباقة مجموعة متنوعة من الميزات، حيث تمنح المستخدمين مجموعة من الدقائق، بالإضافة إلى باقة بيانات للاستخدام على الإنترنت، وتوفر عددًا من الوحدات للاستخدام على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال المنصة دعنا نسأل، سنتعرف على كيفية تفعيل الباقة 75 والاشتراك فيها، وكذلك التعرف على كيفية معرفة الرصيد المتبقي في هذه الباقة.

كيفية الاشتراك في باقة موبايلي 75

يحتاج عدد كبير من العملاء لمعرفة كيفية الاشتراك في باقة موبايلي 75 والتي تمنح المستخدمين عدد كبير من الدقائق والميجابايتس مقارنة بسعر الباقة. هذه هي طرق الاشتراك في هذه الباقة:

يتم الاشتراك من خلال الرسائل النصية القصيرة، حيث إنه يكتب رمز التفعيل في رسالة نصية وترسل إلى الرقم 1100، ورمز التفعيل الذي يسجل داخل الرسالة هو 75.

كما يمكن إلغاء الاشتراك في باقات 75 عن طريق إرسال رسالة نصية كذاك إلى الرقم 1100، ومسجل بداخلها الرمز 075، وسوف تحصل على رسالة تؤكد عملية الإلغاء.

يمكنك كذلك من خلال كود أخر التعرف على المزايا التي تقدمها هذه الباقة، وتتم هذه العملية من خلال أرسل رسالة SMS إلى الرقم 1411 تحتوي بداخلها على الرقم 4.

الاشتراك في باقات موبايلي مسبقة الدفع 75 من خلال الموقع الرسمي

توفر موبايلي جميع الخدمات التي تحتاجها سواء الاشتراك في الباقات أو لتفعيل الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تسهل على المستخدمين. سنتعرف على كيفية تفعيل الباقة 75 من الموقع الرسمي:

أدخل مباشرةً إلى الرابط الخاص بموبايلي الرسمي لباقات الدفع المسبق.

حدد الباقة التي تريد الاشتراك بها، وهنا سوف يتم اختيار باقة 75 من نظام مسبق الدفع.

اضغط بعد ذلك على الأيقونة المسجل عليها “اشتر الآن” والتي تتواجد أسفل كل باقة.

حدد نوع الشريحة التي تريدها، فهناك شريحة تقليدية أو شريحة إلكترونية.

بعد ذلك عليك اختيار طريقة الدفع التي تفضلها، وذلك من أجل إتمام عملية الشراء.

مميزات باقة موبايلي 75

تتمتع جميع الباقات التي تقدمها موبايلي بالعديد من المزايا التي تجعل العملاء يفضلونها على وجه الخصوص، ويرجع ذلك إلى العروض التي تعمل باستمرار على تقديمها للعملاء، ومن أهم مميزات الباقة 75:

الاشتراك في هذه الباقة يتم بعد دفع قيمة الاشتراك وهو 75 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك لأنها من الباقات مسبقة الدفع.

تستمتع بكافة المميزات خلال مدة صلاحية الباقة والتي تمتد لشهر كامل.