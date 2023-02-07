رمز اشتراك باقات موبايلي مسبقة الدفع انترنت ودقائق 2023

تقدم موبايلي العديد من الخدمات المتميزة لعملائها، بما في ذلك باقات موبايلي مسبقة الدفع، وقد حظيت هذه الباقات باهتمام كبير لذلك. من خلال ما يلي سنتعرف على كافة تفاصيل باقات موبايلي مسبقة الدفع وكيفية الاشتراك بها.

شركة الاتحاد للاتصالات "موبايلي" هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة العربية السعودية. كما أنها واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم العربي. كما تقدم العديد من الخدمات لعملائها الكرام. كما يقدم أفضل العروض والباقات المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق وفئات العملاء المختلفة. Mobily هي أيضًا الشبكة الأسرع والأكثر تطورًا، وتوفر شبكة موبايلي دائمًا أفضل العروض والخدمات لعملائها وباقات متنوعة. الباقات، وشحن الرصيد، وكود الاتصال بي، وطريقة تفعيل معظم الخدمات. لذلك، توفر موبايلي العديد من الأكواد الخاصة التي تساهم في توفير جميع الأكواد لجميع خدماتها.

تفاصيل باقات موبايلي مسبقة الدفع وطريقة الاشتراك

من خلال ما يلي سنتعرف على تفاصيل باقات موبايلي مسبق الدفع:

اسم الباقة تفاصيل الباقة الاشتراك مسبق الدفع (360) الدخول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي بلا حدود.إنترنت بلا حدود.مكالمات هاتفية لا محدودة يمكنك الاشتراك في باقة مسبق الدفع (360) من خلال إرسال رسالة قصيرة إلى رقم 1100. مسبق الدفع (220) الحصول على 100 جيجابايت.الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بلا حدود.مكالمات غير محدودة. يمكنك الاشتراك في باقة مسبق الدفع (220) من خلال إرسال رسالة نصية بها رقم (220) على 1100. مسبق الدفع (180) مكالمات هاتفية بلا حدود70 جيجابايت يمكنك الاشتراك في باقة مسبق الدفع (180) من خلال إرسال رسالة نصية بها رقم 180 إلى 1100. مسبق الدفع (150) تحصل على 2250 دقيقة لكل الشبكات.50 جيجا بايت.الاستمتاع بشبكات التواصل الاجتماعي بلا حدود يمكنك الاشتراك في باقة مسبق الدفع (150) من خلال إرسال رسالة نصية بها رقم 150 على 1100. مسبق الدفع (110) 1500 دقيقة لكافة شبكات المحمول.27 جيجا بايت.3+25 جيجا بايت للاشتراك بالقنوات الرقمية. يمكنك الاشتراك في باقة مسبق الدفع (110) من خلال إرسال رسالة نصية بها رقم 110 على 1100. مسبق الدفع (75) الحصول على 500 دقيقة.16 جيجا بايت (حينما تشترك عبر القنوات الرقمية).16 جيجا بايت لشبكات التواصل الاجتماعي. يمكنك الاشتراك في باقة مسبق الدفع (75) من خلال إرسال رسالة نصية بها رقم 75 على 1100.

تجديد موبايلي باقات مسبقة الدفع

يمكن تجديد باقات موبايلي مسبقة الدفع بشكل تلقائي دون الحاجة إلى اتباع بعض الخطوات، كل ما عليك هو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1100 وبها رمز اشتراك الباقة.

خدمات باقات موبايلي مسبقة الدفع

سنتعرف من خلال ما يلي عن خدمات باقات موبايلي مسبقة الدفع:

الدقائق المحلية اليومية الدقائق المحلية الأسبوعية الدقائق المحلية الشهرية الدقائق المحلية الشهرية بلس دقائق محلية لكل الشبكات 25 دقيقة. 150 دقيقة. 250 دقيقة. 600 دقيقة. رمز الاشتراك 8025 8150 8250 8600 مدة الصلاحية 1 يوم 7 أيام شهر شهر قيمة الاشتراك 3 ريال سعودي 15 ريال سعودي 25 ريال سعودي 40 ريال سعودي

طريقة الاستعلام عن عروض موبايلي مسبقة الدفع

يمكنك الاستعلام عن عروض باقات موبايلي مسبقة الدفع من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح موقع شركة موبايلي. تحديد نوع الخط من خلال الخانة المخصصة. اكتب رقم الهاتف الخاص بك. انقر على الباقة التي ترغب في الاشتراك بها. تظهر أمامك كافة تفاصيل الباقة. إن كنت تريد الاشتراك فيها، اضغط على “موافق”.

معرفة باقة موبايلي مسبقة الدفع اللامحدودة وطريقة الاشتراك بها

تفعيل شريحة موبايلي على الهاتف.

أرسل رسالة نصية قصيرة بها رقم 4930 إلى 1100.

الانتظار لبضع ثوانٍ، وسوف تصلك رسالة بها تأكيد على إتمام تجديد الباقة.