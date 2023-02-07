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عاجل| البنك المركزي يجمع مليار دولار

الاقتصاد
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم نتائج   طرج أذون خزانه  بالدولار  في إطار سعيه لتوفير موارد الدولارية، حيث جمع 1.066 مليار دولار بعائد 4.9%.

 

وقال البنك المركزي، إن تلقي  حجم طلبات اكتتاب في عطاء اذون خزانة بقيمة مليار دولار يوم الاثنين الماضي،  من 26 بنكًا بقيمة وصلت إلى 1.296 مليار دولار،  وذالك بمتوسط فائدة 4.98 %، حيث كان أعلي سعر فائدة مطلوب 5.5% بينما كان أقل عائد 4.89%.

 

واضاف “ المركزي”، أنه قبل عروضا من 20 بنكًا بقيمة إجمالية   وصلت إلى 1.066 مليار دولار،  وذالك بسعر فائدة في المتوسط 4.90%.

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