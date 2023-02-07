عاجل| "الزلزال" يهز الاقتصاد التركي..الليرة تتراجع أمام الدولار والبورصة تهبط 7%

وصل صدي الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا، وتسبب في فقدان نحو 5 الالاف شخص حتي الات، إلى الاقتصاد التركي لتتكبد البورصة خسائر فادحة بينما تحاول الليرة التماسك أمام الدولار، بعد هبوط في قيمتها اثر تضرر ومخاوف المستثمرين من توابعه على الاقتصاد التركي الذي كان يعاني من تضخم مرتفع.

وسجل الدولار مقابل الليرة استقرار في تعاملات اليوم؛ ليصل إلى 18.82 ليرة، بعدما انخفضت بقوة في تعاملات الامس على اثر حدوث الزلزل، ووصلت إلى مستويات 18.85 ليرة قبل ان تعود بعضا من خسائرها.

وكانت عملات الاسواق الناشئة من بينهم الليرة تتعرض لتراجعات مقابل الدولار، بعد توقعات باستمرار الفيدرالي برفع اسعار الفائدة عقب صدور بيانات التوظيف.

وانخفض المؤشر الرئيسي XU100 للبورصة التركية بالسوق خلال تعاملات اليوم بنسبة وصلت إلى 7%، وسط هبوط في اسهم شركات التصنيع خاصة السيارات ومحركات الديزل، بعدما سجل امس خسائر بنحو 5%.

وكانت وكالة رويترز، ان سندات التركية سجلت مبيعات قوية مع ذعر المستثمرين بعد حدوث الزلزال مباشرة، حيث ارتفعت العائد على السندات الحكومية المحلية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في شهرين تقريبًا عند 10.2٪، في حين قفزت مخاطر التأمين على السندات التركية بمقدار 19 نقطة أساس من إغلاق يوم الجمعة إلى 545 نقطة أساس.

ويأتى حدوث الزلزال في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من ارتفاع مستويات التضخم، واتباع انقرة سياسية نقدية مغيرة لمكافحة التضخم، بخفض اسعار الفائدة.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة الماضية أن التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 57.68%، في يناير ، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التى كانت تتوقع هبوط إلى 53%ز

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.65%، على أساس شهري، وهو تقريبا ضعف النسبة التي جاءت في توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 3.8%.