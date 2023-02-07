شعبة الآلات والمعدات تحدد خمسة أهداف لتوطين خطوط انتاج الصناعة المصرية

عقدت شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا بالغرفة لبحث خطة عمل الشعبة خلال الفترة القادمة

و قال المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية أنه يجري حاليا حصر الاهداف الرئيسيه خلال المرحلة القادمة واختيار اولويات الشعبة المرتبطة بقطاع الآلات والمعدات للتركيز على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

و أضاف أنه من أهم أولويات الشعبة وضع أعضاء شعبة الالات والمعدات بكافة اعضائها الذي يتخطى عددهم 1500 صانع ضمن استراتيجية الصناعة للدولة وتجميع بيانات الاعضاء لتمثيلهم وتسويق منتجاتهم لخدمة الصناعة وتسهيل عملية التواصل بين الاعضاء والسوق مع التعريف بامكانيات الشعبة.

و قام ناجي يوسف بالاشارة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد ولائحته التنفيذية وما يمنحة من مميزات خاصة بالالات والمعدات وخطوط الانتاج وتم الاتفاق على توجيه دعوة لممثل من لجنة الضرائب باتحاد الصناعة لشرح تفاصيل القانون الجديد لاعضاء الشعبة وتوضيح مدى استفادتهم من المميزات المقدمة من الدولة لتشجيع هذا القطاع.

وعرضت المهندسة نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة أن مركز تحديث الصناعة لديه خطة لتعميق وتوطين صناعة الالات والمعدات في مصر يعمل عليها وشرحت أهمية هذا الاجراء في التوقيت الحالي لدعم الصناعة المصرية.

وأكدت أن البداية في هذا الاتجاه بمركز تحديث الصناعة هو إختيار العدد والالات المتعلقة بالصناعات الغذائية وخطوط الانتاج التي تنتج منتجا نهائيا كمرحلة أولى.

ومن جانبه أكد المهندس أشرف إسماعيل عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات على ضرورة زيادة أهداف الشعبة خلال الفترة القادمة لخدمة هذا القطاع ومن الأهداف الرئيسية لدينا التي ستحقق نتائج قوية على هذه الصناعة هو دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية ويجب أن نعمل بقوة في هذا الاتجاه.

وأوضح المهندس ناجي يوسف أنه سيتم تحديد خمسة أهداف رئيسية كمرحلة أولي للشعبة والتصويت عليها من حيث ترتيب البدء فيها وتكون هذه الاهداف هي خطة عمل الشعبة في المرحلة المقبلة.