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مشتريات العرب والأجانب تربح البورصة 20 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الاقتصاد
البورصة المصرية اليوم
البورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة،  اليوم الثلاثاء،  على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها  وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، مع عمليات شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

  وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 16900 نقطة،   كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة.

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