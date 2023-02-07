اندلاع حريق ضخم في ميناء إسكندرون التركي

اندلعت النيران في المئات من حاويات الشحن بميناء إسكندرون التركي، اليوم الثلاثاء، مطلقة أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في السماء؛ مما أدى إلى تعليق العمليات وأجبر شركات شحن على تحويل السفن لموانئ أخرى.

وبدورها، أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية، أن الميناء الواقع على ساحل البحر المتوسط في إقليم خطاي الجنوبي، تضرر بسبب الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا.

وأظهرت مقاطع التقطتها طائرات مسيرة ألسنة اللهب تتصاعد من المئات من الحاويات المكدسة على الرصيف.

وفي السياق ذاته، قالت "إيه.بي مولر" ميرسك، اليوم الثلاثاء، إن ميناء إسكندرون أصيب بأضرار هيكلية شديدة بسبب الزلزال، وإن كل العمليات في الميناء متوقفة حتى إشعار آخر.

وذكرت الشركة في تقرير أنه لم يتضح بعد متى سيعود العمل إلى طبيعته في الميناء.

وأضافت: "نظرا للوضع في إسكندرون، سنحتاج إلى تغيير وجهة جميع الحجوزات المتجهة للميناء أو الموجودة بالفعل في المياه.. نخطط حاليا لتحويل الحاويات إلى مراكز قريبة وفقا للجدوى التشغيلية أو إبقائها في موانئ شحن مؤقتة، ومن بينها ميناء مرسين (في تركيا) وبورسعيد (في مصر)".