ميناء خليفة يدخل "غينيس" بأكبر شعار من حاويات الشحن

دخل ميناء خليفة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بتشكيل أكبر شعار/ صورة في العالم باستخدام حاويات الشحن.

ويعد ميناء خليفة في دولة الإمارات، أحد أكثر موانئ المياه العميقة تطورًا في العالم، حيث تم تشكيل شعار مجموعة موانئ أبوظبي من خلال جمع 676 حاوية في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، حيث بلغ الطول الإجمالي للشعار 1،000.4 متر، فيما بلغ عرضه 174 مترًا.

وحقق ميناء خليفة بذلك ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجلته محطة تانجونج باجار في سنغافورة عام 2017 بمجموع 359 حاوية.

وحول هذا الإنجاز لميناء خليفة، أعرب سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، عن فخره بتحقيق ميناء خليفة لهذا الرقم القياسي.

ولفت إلى أن تحقيق لقب "غينيس" للأرقام القياسية يعكس قدرة المجموعة على مواصلة إرساء معايير جديدة، كما يسلط الضوء على مكانتها كمزود رائد للخدمات اللوجستية يتمتع بأفضل مستويات الكفاءة ويتبنّى أحدث التقنيات المتطورة في أعماله.

وقال: إن قدرات ميناء خليفة ومرافقه الحديثة تضمن استمرارنا في تأدية دور حيوي لتمكين التجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما نحرص على مواصلة الابتكار وتبني الأفكار الجديدة والمبتكرة لتسجيل المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل.

ويتمتع ميناء خليفة بموقع استراتيجي يربط قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا بمنطقة الشرق الأوسط، وهو أول ميناء شبه آلي في المنطقة، وتصل طاقته الاستيعابية 7.8 مليون حاوية نمطية سنويًا.

وتم تصميم المخطط الرئيسي لتوسعة الميناء لتحقيق هدف مجموعة موانئ أبوظبي، المتمثل في مناولة 15 مليون حاوية نمطية و25 مليون طن من البضائع العامة سنويًا بحلول عام 2030.

وقامت مجموعة موانئ أبوظبي بافتتاح الرصيف الجنوبي في ديسمبر 2022، حيث ساهمت عمليات التوسعة في زيادة عمق المياه في الميناء، وزيادة مساحة ساحة الحاويات ومنشآت التخزين، بالإضافة إلى توسيع جدار الرصيف بمقدار ثلاثة كيلومترات.

وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي العمل على إنشاء محطة "سي أم أيه تيرمينالز ميناء خليفة" التي من المتوقع أن تضيف 1.8 مليون حاوية نمطية إلى الطاقة الاستيعابية للميناء بحلول عام 2025.