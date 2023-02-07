رابط الاستعلام برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة القليوبية

وافق عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، بنتيجة 74.56٪، ونتيجة امتحان الإعداد المهني، بنسبة نجاح 84.60. ٪ بحضور سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة واسلام عبد الفتاح رئيس الرقابة الاعدادية.

وهنأ محافظ القليوبية الطلاب والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وشكر مديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس والعاملين فيها على جهودهم المتميزة.

وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس في مراكز ومدن المحافظة، لتقليل الكثافة وحصر الفترات من أجل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، والتشجيع. أبناء المحافظة الموهوبين والمبدعين.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 98309 طالبا وطالبة، والعدد الحالي 97249 طالبا وطالبة.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية