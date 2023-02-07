اعرف.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 74.56٪، بعد أن وافق عليها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وهنأ محافظ القليوبية الطلاب والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وشكر مديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس وكادرها على جهودهم المتميزة.

وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس في مراكز ومدن المحافظة، لتقليل الكثافة وحصر الفترات من أجل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، والتشجيع. أبناء المحافظة الموهوبين والمبدعين.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 98309 طالبا وطالبة، والعدد الحالي 97249 طالبا وطالبة.

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