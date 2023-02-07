ads

اعرف.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 74.56٪، بعد أن وافق عليها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وهنأ محافظ القليوبية الطلاب والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وشكر مديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس وكادرها على جهودهم المتميزة.

وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس في مراكز ومدن المحافظة، لتقليل الكثافة وحصر الفترات من أجل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، والتشجيع. أبناء المحافظة الموهوبين والمبدعين.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 98309 طالبا وطالبة، والعدد الحالي 97249 طالبا وطالبة.

 

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية

اضغط هنا

نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية نتيجة 3 اعدادي القليوبية نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم والترتيب والدرجات

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا الترم الأول 2023 minia.gov.eg برقم الجلوس

برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الفيوم

مبرووك.. نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط 2023 الترم الأول عبر بوابة الخدمات التعليمية

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس والدرجات

خاص.. طريقان أمام الزمالك لحل أزمة قيد الصفقات الجديدة

عاجل.. الاستقالة عنوان اتحاد الكرة بعد تسريبات مرتضى منصور

"رسميا" نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس