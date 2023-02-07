وزير الإسكان يتابع ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة غرب قنا الجديدة



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة غرب قنا الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها بالصعيد على مساحة نحو 9 آلاف فدان، مؤكدًا ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالمدينة، لا سيما المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية.



واطَّلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة غرب قنا الجديدة، والتي تمثلت أهمها في المشروعات السكنية، وشبكات المرافق للمرحلة الأولى للمدينة بمساحة 1400 فدان، والمشروعات الخدمية، وموقف تخصيص قطع الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن بالمدينة.



وأوضح المهندس مصطفى سعيد، المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، أنه بالنسبة لقطاع الإسكان والخدمات: تم الانتهاء من تنفيذ 114 عمارة إسكان لمحدودى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، تضم 2736 وحدة وجارٍ الانتهاء من باقي العمارات والتي تضم نحو 528 وحدة سكنية وجارٍ تسليم الوحدات المنتهية للمواطنين، كما تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، مضيفًا أنه فيما يتعلق بمشروعات الخدمات فتم الانتهاء من تنفيذ ( سوق تجارية – حضانة – ملعب ثلاثي – مدرسة تعليم أساسي – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء )، كما تم طرح وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين 3 ".



وأضاف المهندس مصطفى سعيد، أنه في قطاع المرافق والمحطات، جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان بمدينة غرب قنا وتشمل شبكات ( مياه – صرف – ري - طرق " فرمة " ) بمتوسط نسبة تنفيذ بلغ 97 %، وتم تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 8320 مترا بنسبة تنفيذ 99%، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الـ 300 فدان المطِّلة على الطريق الصحراوي حيث إن هذه المنطقة تحظي باهتمام المستثمرين، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بطاقة 34500 م3/يوم من إجمالي الطاقة التصميمية للمحطة والتي تبلغ 172500 م3/يوم، كما تم تنفيذ خط عاجل لتغذية المرحلة الأولى بقطر 8 بوصات بالتنسيق مع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بقنا، ويتم ضخ المياه بانتظام، كما تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بالطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة العمارات، وكذلك منطقة عمارات الإسكان الخاص بمحدودى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، وجارٍ استكمال الطرق الرئيسية بالمدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال محطة معالجة صرف صحي مدمجة (مؤقتة) بقدرة 1000 م3/يوم.



وأشار المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، إلى أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء والاتصالات: تم الانتهاء من محطة كهرباء بقدرة 40 ميجا فولت أمبير بقيمة نحو 40 مليون جنيه، وتم الاستلام الابتدائي وإطلاق التيار بالمحطة، وجارٍ تنفيذ شبكة كهرباء لجزء بمساحة 430 فدانا من المرحلة العاجلة وتم إطلاق التيار الكهربي بمنطقة عمارات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية لشبكة الاتصالات الرئيسية والثانوية لمدينة غرب قنا.



ونوه المهندس مصطفى سعيد عن أنه تم زراعة وتشجير منطقة 30 عمارة بالإسكان الخاص بمحدودى الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وتم الترسية والإسناد لزراعة وتشجير باقى منطقة عمارات المبادرة، مضيفًا أنه تم مؤخرًا تخصيص أرض مدرسة خاصة بمساحة 10000م2، وجارٍ تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى/إدارى بمساحة 1660 م2، وجارٍ تخصيص قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 13.7 فدان.



تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الاستثمارات بمدينة غرب قنا الجديدة يقدر بنحو ملياري جنيه حتى عام 2023، بجانب تخصيص العديد من الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، حيث تحظي مدينة غرب قنا بموقع متميز، حيث سبق أن صدر القرار الجمهوري رقم ( 168) لسنة 2017م بإعادة تخصيص مساحة (8971.11) فدان بناحية محافظة قنا " امتداد غرب قنا " لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد " غرب قنا الجديدة"، وتتمتع مدينة غرب قنا الجديدة بموقع متميز حيث تقع بالقرب من شبكة طرق إقليمية هامة، وتتميز بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة نحو 5 كم.

