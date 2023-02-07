مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر يلا شوت في كأس العالم للأندية 2023 تبحث عنها جماهير كرة القدم حول العالم، حيث ستنطلق الليلة منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية على الأرضي المغربية.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر يلا شوت اليوم.... تردد قناة Aea المفتوحة

يلا كورة الهلال وفلامنجو بث مباشر وفيما يلي نستعرض معكم القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع قبل مواجهة اليوم، وتردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات، حيث نقلت القناة العراقية مباريات البطولة بشكل مجاني للجماهير.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية 2023

يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية 2023، تتيح قناة الرياضية السعودية SSC وقناة الرياضية المغربية TNT مشاهدة المباراة اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 والمقامة على ملعب ستاد طنجة الكبير ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

كورة اون لاين مباراة الهلال وفلامنجو واستطاع فريق الهلال السعودي تخطي عقبة الوداد المغربي في ربع النهائي، حيث فاز بركلات الترجيح على صاحب الأرض والجمهور، وسيواجه فلامنجو البرازيلي مساء اليوم، أما على الناحية الأخرى من نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، فهناك قمة كبيرة بين الأهلي وريال مدريد غدًا الأربعاء 8 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناتي الرياضية السعودية SSC والرياضية المغربية TNT للحصول على بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامنجو، مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر يلا شوت.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC تردد قناة الرياضية المغربية TNT قمر صناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

موعد مباراة الهلال ضد فلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية 2023 بتوقيت الدول العربية

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر وعن موعد مباراة الهلال ضد فلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية 2023 بتوقيت الدول العربية، سيتم إتاحة بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، ليبيا، السودان، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، اليمن، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس، الجزائر.

تردد قناة Aea المفتوحة

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت بث مباشر ونقدم لكم في السطور التالية تردد قناة Aea المفتوحة، حيث تنقل العديد من المباريات على شاشتها، وتغطي أهم الأحداث الكروية على شاشتها، وإليكم تردد قناة Aea المفتوحة النايل سات وبجودة HD.

تردد قناة aea بجودة HD التردد: 11636 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تشكيل الهلال ضد فلامنجو

وقد يختار المدرب رامون دياز تشكيل الهلال التالي ضد فلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية 2023:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- جانج هيون سو- علي البليهي- ناصر الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار- محمد كنو- ميشيل ديلجادو.

الهجوم: سالم الدوسري- موسى ماريجا- أوديون إيجالو.

تشكيل فلامنجو ضد الهلال

أما على الجانب الأخر، قد يختار المدرب فيتور بيريرا تشكيل فلامنجو التالي لمواجهة الهلال السعودي اليوم في كأس العالم للأندية 2023: