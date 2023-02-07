وزير الزراعة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار الفرص المتاحة في الأنشطة الزراعية

التقى اليوم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبحث معه آفاق الاستثمار في مجال الزراعة.

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وخلال الاجتماع "القصير' أكد على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين كما استعرض عدد من الملفات المهمة في مجال الاستثمار الزراعي سواء في استصلاح الأراضي والمزارع السمكية، ومراكز تجميع الألبان، والتصنيع الزراعي والزيوت والانتاج الحيواني والداجني، والنباتات الطبية والعطرية والمخلفات الزراعية وغيرها من المجالات لافتا إلى ان هناك العديد من الفرص لتحفيز المستثمرين.



وأوضح "القصير" أن مجال الاستثمار الزراعي مستقبله واعد وقطاع مستقر عالميا، خاصة في ظل جهود الدول لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها حيث تعتبر الزراعة هي المصدر الرئيسي للغذاء، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت على خريطة مصر الاستثمارية بهيئة الاستثمار 13 موقعا في 9 محافظات لمشروعات الثروة الداجنة وغيرها من فرص الاستثمار.



ومن ناحيته استعرض "هيبة" الجهود التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار والحوافز التى تمنحها للمستثمرين وكذلك تسهيل الإجراءات مرحبا بالتعاون مع وزارة الزراعة نظرا لأهمية هذا القطاع الهام والذي يلقى اهتمام القيادة السياسية مؤكدًا أن الهيئة تسعى دائما إلى تحسين بيئة العمل وحل مشاكل المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية في جميع المجالات.



حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات هيئة الاستثمار