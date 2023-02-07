تردد قناة SSC SPORT 1 HD الناقلة لـ مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر بتاريخ 07-02-2023 كأس العالم للأندية

يواجه الهلال السعودي مهمة شاقة أمام فريق فلامنجو البرازيلي اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المغرب.

ضمن فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا العام الماضي مكانه في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على فيدادي المغربي بركلات الترجيح.

أما بالنسبة لفريق فلامنجو البرازيلي، فإن مباراة اليوم ضد الهلال السعودي هي المباراة الأولى في كأس العالم للأندية هذه، وسيبدأ بطل أمريكا الجنوبية من نصف النهائي.

في السطور القليلة التالية، نستعرض أبرز الأهداف التي سعى فريق الهلال السعودي إلى تحقيقها في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم ضد فلامينجو البرازيلي.

يسعى الهلال السعودي إلى الثأر لهزيمته 3-1 أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية 2019.

في المباراة تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 18 لكنه عادل النتيجة بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم سجل فلامنجو هدفين في آخر 15 دقيقة ليحسم المواجهة ويخطف الحق مؤهل.



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