لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 منصة مظلتي وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يبحث عدد كبير من المواطنين في العراق بشكل مكثف عن أسماء المشمولين بالوجبة التاسعة، الوجبة الأخيرة لجميع المواطنين الفقراء في العراق، منع فيروس كورونا المواطنين من مغادرة منازلهم، وتركهم في حالة من الرعب الشديد، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قالت إن أكثر من 150 ألف مواطن تلقوا دعمًا من الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين الوجبة التاسعة العراق 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أن علي أصدر قائمة الأشخاص المشمولين بالوجبة التاسعة لجميع المواطنين الفقراء، بهدف مساعدتهم في حل مشاكلهم المعيشية والعمل وحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع. قال وزير العمل علي إنه من المقرر استخدام عدد كبير من المواطنين.

وسيتم إرسال رسائل نصية بعد المراجعة، بحيث يتم العثور على جميع المتقدمين في غضون ثلاثة أشهر، ومن ثم سيتم إصدار بطاقة هوية رئيسية أو ذكية، لذلك أعلن الوزير عن الأسماء المقبولة في الضمان، وعليهم الامتثال لجميع القرارات النهائية.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

اليكم الأن مجموعة من الخطوات السريعة وذلك من اجل الحصول علي أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 وهي كالاتي:-