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كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 في المحافظات العراقية molsa.gov.iq عبر منصة مظلتي

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كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

أصبح اسم الرعاية الاجتماعية، الوجبة التاسعة، أحد العناوين الأكثر بحثًا على الإنترنت خلال ساعات في العراق، حيث تساءل الكثير من المواطنين عما إذا كانوا من بين المشردين الذين حصلوا على الوجبة التاسعة والأخيرة أم الوجبة التاسعة في جميع البلدان في العالم في عام 2023 م نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية قائمة بمجموعة الأشخاص المسموح لهم بتلقي الوجبة التاسعة عبر موقعها الرسمي وسنشرح كافة الشروط بالتفصيل من خلال مقالتنا رعاية اجتماعية برابط للموقع تابعنا...

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه منذ افتتاح بوابة القبول بالجنسية، استقبل الكثير من الطلاب والطالبات من قبل المواطنين، ولكن سيتم حلها وفقًا لبعض الشروط المهمة، عند قبولك لتسع وجبات، يمكنك المتابعة بعض الشروط المهمة، لذلك سيتم قبول 1000 طالب على الأقل.

ووزعت وزارة الصحة نحو ثماني مدفوعات في عام 2022 م، وقالت إن الدفعات الأولى تم دفعها لفئات الدخل المنخفض، تليها بعض الأسر ذات الوضع الاجتماعي. تعتبر هذه الوجبات مساعدة حكومية للكثيرين. يتغلب المواطنون على الجوع والفقر الذي يمرون به. عالم.

أسماء الرعاية الاجتماعية للمقبولين الوجبة الأخيرة في العراق

إذا كنت ترغب في الحصول على ملف الموجود في أسماء الطلاب المقبولين في الوجبة التاسعة يمكنك متابعة تلك الخطوات التالية:

  • يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية بطريقة مباشرة “من هـنـا”.
  • قم باختيار تبويب إدارة الرعاية الاجتماعية ثم اختار أيقونة الرصد.
  • اختار أيقونة خدمات الاستعلام عن اسم الضمان الاجتماعي.
  • يشترط على الطالب المتقدم أن يدخل البيانات التالية بطريقة صحيحة وهي تشمل:
  • اسم المتقدم
  • رقم الهوية الوطنية
  • رقم الهاتف الشخصي
  • كلمة المرور
  • رمز التحقق المرئي 
  • رقم الإقامة
  • اضغط على كلمة الاستعلام
  • انتظر عدة دقائق ليتم ظهور لك الملف pdf التي يمكن أن تحمله على الهاتف المحمول الخاص بك.
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