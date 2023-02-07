الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت الجديد، يخوض المنتخب السعودي، الهلال، مواجهة قوية ضد نظيره البرازيلي فلامنجو، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في محاولة لمواصلة التألق في البطولة التي يستضيفها المغرب، بعد فوزه على الوداد المغربي بـ ركلات الترجيح 5-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي في المباراة، بنتيجة 1-1، كورة اون لاين بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت.

الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر يلاشوت في كأس العالم للأندية

الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر يلاشوت في كأس العالم للأندية

موعد مباراة فلامنجو ضد الهلال والقنوات الناقلة

يلا كورة بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت، وتقام مباراة فلامنجو ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "طنجة" وتذاع على قناة SSC، والمغربية الرياضية.

يلا شوت الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو من المقرر أن تبث المباراة عبر شاشة SSC HD 1، كما يمكن متابعتها أيضًا من خلال القناة الرياضية المغربية TNT عبر التلفزيون الأرضي.

فلامنجو ضد الهلال

يدخل فلامنجو البطولة من الدور نصف النهائي من البطولة، في حين أن طرف نصف النهائي الآخر هو النادي الأهلي الذي سيخوض مواجهة تاريخية ضد بطل أوروبا العملاق الاسباني ريال مدريد وستكون غدا الأربعاء في التوقيت نفسه.

الهلال يطمح لمواصلة الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ وصل الزعيم في مشاركاته الثلاثة بالبطولة إلى نصف النهائي.

أما فلامنجو فيسعى لتلافي أي مفاجآت من الهلال في ذلك التوقيت، والوصول المنطقي بالنسبة للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.



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لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

الهلال ضد فلامنجو



ولن تكون مباراة اليوم هي الأولى بين الهلال وفلامنجو في نفس المسابقة، إذ التقيا سابقًا في نسخة 2019 في قطر، شهدت المشاركة الأولى للهلال، وحينها أبهر النادي السعودي الجميع بمباراة كانت مميزة للغاية أمام فلامنجو في نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، وفي الأوقات الإضافية نجح الفريق البرازيلي في إحراز هدفين والعبور للمباراة النهائية.

نصف نهائي كأس العالم للأندية



والفائز من مباراة الهلال وفلامنجو سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامته يوم 11 فبراير الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الخاسرين سيتواجهان في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.