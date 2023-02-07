قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق PDF الوجبة التاسعة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يسعدنا تقديم قائمة الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 عبر بوابة الفجر الإخبارية، وسيتم نشر القائمة في الساعات القليلة القادمة، يرغب عدد كبير من المواطنين في الحصول على المنح التي تساعد المواطنين في حياتهم، خاصة في الأوقات الصعبة التي يمر بها العراق حاليا، يرغب المواطنون في الاستفادة من الوجبة التاسعة، أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة العراق الوجبة الأخيرة التي توزع وفق سلسلة من الشروط الضرورية، أهمها أن المواطنين المستقبلين يتأثرون بوباء كورونا.

قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق PDF

يمكن لعدد كبير جدا من المواطنين الاستفادة من المنح التي تقدمها الرعاية الاجتماعية العراقية، خاصة وأن عددا كبيرا جدا من المواطنين تقدموا بطلب للحصول على الوجبة، ويريدونها ويحاولون الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf والوجبة هي خدمة اجتماعية لأخيرة التي قدمتها الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 21.454 مليون مواطن تقدموا بطلبات، والجميع يريد أن يحصل على الدعم ليعيش حياة طبيعية مثل غيره من المواطنين.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 منصة مظلتي

يمكنك الأن الاستعلام علي أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 منصة مظلتي وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك عن طريق أتباع مجموعة من الخطوات التالية:-