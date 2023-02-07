أستقبل تردد قناة ازدهار AEA TV HD الجديد 2023 علي النايل سات وعرب سات.. الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو

زوار بوابة الفجر نستمر في اطلاعكم على تردد القنوات الرياضية المخصصة لعرض المباريات الهامة والقوية ومنها مباراة الهلال وفلامنجو في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية المتصدرون بالترتيب للوصول للنهائي لقاء ناري بدوره، خاصة بعد فوزه على مالك الأرض والمشجع المغربي الوداد في ركلات الترجيح الأخيرة بعد الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين في التعادل، مع هدف واحد لكل هدف، ربما في الوقت الحالي سنعمل. بشأن توفير تردد القناة وخطوات ضبط تردد التليفزيون.

قناة الازدهار العراقية لا تعتمد فقط على بث مباريات كأس العالم للأندية بل تقدم باقة من أفضل البرامج الرياضية، وتتميز القناة بالتزامها بتقديم استوديو تحليلي متميز لعرض نقاط القوة والضعف لكل منها. إلى جانب تقديم تشكيلات الفريقين.

ويستعد الهلال السعودي بحماس لهذه المعركة للدخول في الجولة النهائية ومحاولة تحييد هجوم الخصم، خاصة وأن الهلال لديه سالم-الدوسري- موسى-ماريجا-مايكل ديلجادو-أوديون- خط هجوم إيغالو الناري، سيبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم للوقوف أمام الخصم والسعي لتحقيق النصر.

تردد قناة ازدهار AEA TV HD الجديد 2023