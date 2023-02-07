AL-HILAL SAUDI LIVE بث مباشر الهلال وفلامنجو جودة عالية تويتر Twitter || مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو Stream

AL-HILAL SAUDI LIVE بث مباشر الهلال وفلامنجو جودة عالية تويتر Twitter || مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو Stream

بث مباشر الهلال وفلامنجو جودة عالية، يخوض فريق الهلال السعودي مهمة صعبة أمام فريق فلامنجو البرازيلي، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، والمقامة حاليًا في المغرب.

وحجز فريق الهلال السعودي بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا مقعده في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فريق الوداد الرياضي المغربي، بركلات الترجيح.

مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو

أما فريق فلامنجو البرازيلي فمباراة اليوم أمام فريق الهلال السعودي هي الأولى له في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلعب بطل أمريكا الجنوبية بداية من الدور نصف النهائي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأهداف التي يسعى فريق الهلال السعودي لتحقيقها أمام فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة اليوم بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

- يسعى الهلال السعودي للثأر لهزيمته أمام فريق فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2019، بثلاثة أهداف مقابل هدف.



لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

وتقدم الهلال في تلك المباراة بهدف في الدقيقة 18، لكنه تلقى هدف التعادل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ثم نجح فلامنجو في حسم المواجهة بهدفين خلال آخر 15 دقيقة لينتزع بطاقة التأهل.

بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامنجو

- يتطلع الهلال السعودي إلى رقم جديد يتمثل في الانفراد بصدارة قائمة الفرق الآسيوية الأكثر تسجيلا للأهداف في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وسجل الهلال 11 هدفا في سجل مشاركاته بطولة كأس العالم للأندية ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق الآسيوية تسجيلا في مونديال الأندية بفارق هدفين خلف كاشيما أنتلرز الياباني، ويهدف لتجاوز هذا الرقم.

- يتطلع الهلال إلى أن يصبح أول فريق سعودي يصل إلى نهائي مونديال الأندية وأول فريق آسيوي يتأهل للنهائي منذ أن حقق كاشيما أنتلرز الياباني ذلك الإنجاز في 2016.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب حاليًا، لبيوم الثلاثاء 7 فبراير.

وتنطلق مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب حاليًا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.