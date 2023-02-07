رابط وخطوات التقديم علي وظائف الحرمين الشريفين لشهر رمضان 1444

رمضان 1444 طلبات الحصول على وظائف في الحرمين الشريفين، أعلنت وزارة الحرمين الشريفين عن توافر هذه الوظائف‍، وستبدأ التقديم الأحد المقبل عبر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الذي أنشئ للتخصص في أعمال الحرمين الشريفين.، وتنظم إلى حد كبير كيفية العمل في الحرمين الشريفين للشباب السعودي والنساء للعمل في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان 1444 التقويم الهجري ومجموعة من المتطلبات والضوابط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها وهذا ما نطمح إليه موضح في التقرير أدناه.

وظائف الحرم المكي 1444

وقد تم اتخاذ خطوات لتوفير ذلك من خلال الرئاسة العامة للحرمين الشريفين التي تتولى العديد من المهام مثل خدمة واجهة الكعبة بالإضافة إلى خدمة الحجاج وغيرها من المهام، وقد تم القيام ببعض الأعمال بالإضافة إلى تطوير أساليب التقديم، كما تعلن عن عقد مؤقت على النحو التالي:

الدخول للموقع الرسمي الخاص بشؤون الحرمين من خلال الضغط على هذا الرابط بشكل مباشر “ من هـنا ”

” سوف تظهر متطلبات التقدم يجب النقر على موافق.

سوف تظهر الوظائف المتوفرة والمتطلبات الخاصة بجميع وظيفة.

قم بانتقاء الوظيفة المرغوبة.

أكتب الاسم ورقم البطاقة كل في مكانه.

أكتب رقم الهاتف.

أكتب رقم البريد الالكتروني.

التحقق من البيانات المدخلة.

قم بالنقر على ارسال.

انتظار وقت نتائج الوظائف.

شروط التقديم في وظائف الحرمين

تم وضع عددًا من المتطلبات والضوابط للتقديم على تلك الوظائف ‍ والتي يتم التقديم عليها يوم الأحد المقبل لفترة زمنية تصل إلى ثلاثة أيام عبر الرابط التي يتم نزوله يوم الأحد عبر الموقع الرسمي الخاص بشؤون الحرمين، وتتمثل تلك المتطلبات في التالي: