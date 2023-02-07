نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر.. بالاسم ورقم الجلوس

جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، بعد موافقة المستشار مصطفى إلهام محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بنسبة نجاح 75.26٪. لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر، اضغط هنا

كما وافق محافظ الأقصر على نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لاستكمال الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي للمكفوفين بنسبة نجاح 100٪، ونتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لاستكمال الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي. للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 81.25٪.

كما وافق المستشار مصطفى الهام محافظ الأقصر على نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لإتمام الدراسة في مرحلة التعليم المهني الأساسي بنسبة نجاح 76.7٪. وقدم محافظ الأقصر تهانيه لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التميز والنجاح والتميز في حياتهم العملية والعلمية.

صرح الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لإتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي بلغ 17،590 طالب وطالبة، منهم 17،489 طالب وطالبة. مبينا ان جميع اعمال التصحيح تمت بدقة وفق التوجيهات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. والتعليم.

وصرح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بأنه تم الانتهاء من تصحيح الأوراق بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وتم تجميع درجات الطلاب وتقديرها. لنتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023، وتم إعلان تفاصيل النتيجة بعد اعتمادها رسميًا من قبل محافظ الأقصر. المستشار مصطفى الهام.

تفقّد وكيل تربية الأقصر مقر تقييم الدرجات ولجنة النظام والرقابة للشهادة الإعدادية، موضحًا أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، فهي حصاد فصل دراسي كامل، والثمار. ينتظرون الطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك الذين عملوا بجد في تعليمهم بين المعلمين.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر جميع المعلمين المشاركين في التصحيح بالالتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الانشغال باستقبال المكالمات الهاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى.، وتجنب الأحاديث الجانبية التي تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل موضوع. كما أوصى بضرورة التحقق من الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل خطاب مكتوب حرصًا على اهتمام الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، وأن الدرجات في الأوراق الداخلية للدراجة. يتم مطابقة كتيب الإجابات المسجل في ورقة تجميع نقاط الأسئلة معًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن لجميع طلاب السنة الثالثة الإعدادية بمحافظة الأقصر الاستفسار عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023 باتباع الخطوات التالية: