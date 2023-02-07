ظهرت حصريا باسمك ورقم جلوسك استعلم نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر

شهدت الساعات القليلة الماضية عمليات بحث واسعة للغاية من قبل جميع الطلاب والطالبات بمحافظة الأقصر وجميع أقسامها التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 بعد جميع محافظات الجمهورية خلال الأيام السابقة. أعلنت نتائجها، ولم يبق شيء سوى محافظتان أو ثلاث لم تعلن حتى الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2023، وانتشرت شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي في الأقصر تؤكد أن السبب الرئيسي لتأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر الفصل الأول 2023 هو ارتفاع نسبة الرسوب بين الطلاب وهو ما نفته مديرية التربية والتعليم بالأقصر بشكل قاطع.

أجرى طلاب وطالبات محافظة الأقصر خلال الساعات القليلة الماضية عمليات بحث موسعة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023، وبعد إعلان جميع المحافظات الأخرى في الجمهورية عن نتائجها لم يكن هناك سوى اثنتين أو أكثر، وبقي ثلاثة لم يعلن عنها بعد. بدأت الشائعات بالانتشار. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كان ارتفاع معدل الرسوب بين الطلاب السبب الرئيسي لتأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر. لكن مديرية التربية والتعليم بالأقصر سرعان ما نفت ذلك.

حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن السبب الرئيسي لتأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر هو البطء وعدم الاستعجال عند مراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب. الفصل الدراسي الأول 2023، حيث أقر المستشار مصطفى إلهام محافظ الأقصر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وبلغت نسبة النجاح بين الطلاب 75.26٪ من إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الامتحانات. الفصل الدراسي الأول، وأعلنت المديرية الموافقة على النتيجة. بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبحضور ممثلين عن كافة الدوائر التعليمية بالمحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر

يستطيع جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأقصر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الغعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية: