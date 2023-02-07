ads

لمنافسة ChatGPT.. جوجل تكشف الستار عن Bard

منوعات
جوجل Bard
جوجل Bard

كشفت شركة ألفابيت المالكة لجوجل يوم الإثنين إنها ستطلق خدمة chatbot جديدة أطلق عليها اسم Bard في محاولة واضحة للتنافس مع برنامج ChatGPT.

 

جوجل تكشف الستار عن Bard

وصرح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيدي لجوجل في منشور مدونة أنه سيتم فتح Bard أمام مختبرين موثوق بهم، اعتبارًا من يوم الإثنين مع خطط لإتاحته للجمهور في الأسابيع المقبلة.

كيف نحمي أطفالنا من الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا؟.. خبير تكنولوجيا معلومات يجيب

مثل ChatGPT الذي تم إصداره علنًا في أواخر نوفمبر من قبل شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI، تم تصميم Bard على نموذج لغة كبير.

كما يتم تدريب هذه النماذج على مجموعة كبيرة من البيانات عبر الإنترنت من أجل توليد استجابات مقنعة لمطالبات المستخدم.

جوجل ChatGPT Bard شات بوت تكنولوجيا

مواد متعلقة

«كونتكت» تحصد جائزة أفضل شركة مالية في تكنولوجيا التحول الرقمي بمصر لعام 2022

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم والترتيب والدرجات

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا الترم الأول 2023 minia.gov.eg برقم الجلوس

برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الفيوم

مبرووك.. نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط 2023 الترم الأول عبر بوابة الخدمات التعليمية

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس والدرجات

خاص.. طريقان أمام الزمالك لحل أزمة قيد الصفقات الجديدة

عاجل.. الاستقالة عنوان اتحاد الكرة بعد تسريبات مرتضى منصور

"رسميا" نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس