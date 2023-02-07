لمنافسة ChatGPT.. جوجل تكشف الستار عن Bard

كشفت شركة ألفابيت المالكة لجوجل يوم الإثنين إنها ستطلق خدمة chatbot جديدة أطلق عليها اسم Bard في محاولة واضحة للتنافس مع برنامج ChatGPT.

جوجل تكشف الستار عن Bard

وصرح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيدي لجوجل في منشور مدونة أنه سيتم فتح Bard أمام مختبرين موثوق بهم، اعتبارًا من يوم الإثنين مع خطط لإتاحته للجمهور في الأسابيع المقبلة.

مثل ChatGPT الذي تم إصداره علنًا في أواخر نوفمبر من قبل شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI، تم تصميم Bard على نموذج لغة كبير.

كما يتم تدريب هذه النماذج على مجموعة كبيرة من البيانات عبر الإنترنت من أجل توليد استجابات مقنعة لمطالبات المستخدم.