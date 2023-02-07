جائزة مصر للتميز الحكومي: الانتهاء من إعداد التميز الداخلي بجامعتي بنها ودمياط

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي عددا من الورش التدريبية بهدف إعداد وتأهيل فرق تقييم جوائز التميز الداخلي بجامعتي بنها ودمياط، وذلك استكمالا لتنفيذ المرحلة الثانية لمنظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الجائزة بعدد من الجامعات الحكومية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي المهندس خالد مصطفى حرص إدارة الجائزة على تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم للجامعات ومتابعة تنفيذ مراحل منظومة الجوائز الداخلية من توفير الأدلة الاسترشادية، وتأهيل المقيمين الداخليين، والتقييم النهائي والتحكيم واعتماد النتائج، وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مرحلة الجائزة.

وتناولت الورش التدريبية الموضوعات والمفاهيم الأساسية للتميز المؤسسي، حيث استعرض مدير جوائز المؤسسات التعليمية بالجائزة الدكتور محمد عبدالسلام المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي متضمنا محور تحقيق الرؤية ويشمل رؤية مصر 2030 والمهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم، والحكومة الإلكترونية /الذكية، بالإضافة إلى محور الابتكار الذي يضم استشراف المستقبل والاليات والخطوات التي تتبعها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي لتطوير سياسات ومبادرات استباقية مبنية على توقع صحيح للمستقبل، وإدارة الابتكار من خلال توفير البيئة المناسبة وتحفيز الموارد البشرية على الابتكار، بالإضافة إلى المحور الثالث والمتعلق بالممكنات التي تتضمن رأس المال البشري، وإدارة الموارد والممتلكات، والحوكمة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

وفيما يخص عملية التقييم، تم استعراض هيكلية فرق التقييم وآلية وأدوات التقييم، إضافة إلى مراحل التقييم المؤسسي، والتي تشمل التقييم المكتبي، وإعداد قائمة المرشحين المختصرة، والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية، وصولا إلى عرض النتائج على لجنة التحكيم.