لينك وخطوات التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية 2023 وشروط القبول

رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية، لقد قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن رابط التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية 2023 وشروط القبول، كما أنها أعلنت عن فتح باب التقديم بداية من صباح يوم الأربعاء خمسة وعشرين يناير سنة ألفي ثلاثة وعشرين ميلاديًا ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم الثلاثاء الموافق سبعة من شهر فبراير، وحددت الوزارة باقة من المتطلبات والضوابط للحجاج.

كما وضحت أن الأسبقية للفرد الذي لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، كما أوضحت الوزارة أنه يلزم على الشخص المتقدم سداد رسوم تقدر مائتي دينار تأمين ويحق استيراد تلك الرسوم وكيفية دفعها المصرف الإسلامي الاردني أو من خلال أي فواتيركم، فعن طريق مقالنا هذا سوف نطلع سويًا على جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بذلك، لذا تابعوا معنا الفقرات الآتية بالتفصيل.

تماشيًا مع التوجيهات الصادرة عن "عبد الله الثاني"، تم توزيع التكريم الملكي الأعلى على المستفيدين من صندوق العون في جميع أنحاء المملكة الأردنية من خلال الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية بحيث يتم دفع المبالغ المخصصة فورًا للأسر المستحقة ودفعها. بالكامل للمستفيد المتخلف، دون أي خصم أو خصم، باستثناء أنه لا يجوز استخدام هذا المبلغ لغرض ترتيب القرض، ولا يجوز استخدام هذا المبلغ أو جزء منه لسداد الأقساط المستحقة أو الحجوزات لصالح البنك بحيث يمكن للجميع الاستفادة من المبلغ وشراء جميع المستلزمات المهمة.

رابط التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية 2023 وشروط القبول

يبحث عدد كبير من المحتاجين وذوي الدخل الشهري المحدود في الدولة عن هذا الرابط للحصول على معونة الشرف الملكية البالغة مائة دينار، لذلك وفرت الحكومة الرابط الإلكتروني "makruma.jaf.mil.jo" المتعلق بـ التكريم سجل من خلاله كالتالي: