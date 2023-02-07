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بث مباشر الهلال اليوم Flamengo vs Al Hilal.. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر اليوم يلا شوت كاس العالم للاندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر الهلال اليوم  Flamengo vs Al Hilal.. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر اليوم يلا شوت كاس العالم للاندية

بث مباشر الهلال اليوم  Flamengo vs Al Hilal.. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر اليوم يلا شوت كاس العالم للاندية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت، يلتقي فريق الهلال السعودي بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، بنظيره فلامنجو البرازيلي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب طنجة الدولي بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، وستكون مواجهة فلامنجو مهمة ثأرية بالنسبة لـ "زعيم آسيا" الذي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة العالمية، بعد أن أقصاه الفريق البرازيلي من الدور ذاته من بطولة 2019 التي أقيمت في قطر.


موعد مباراة الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية..

موعد مباراة فلامنجو ضد الهلال في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم يلا شوت، تقام مباراة فلامنجو ضد الهلال في كأس العالم للأندية، مساء الثلاثاء 6 فبراير 2023.

توقيت مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت، تنطلق مباراة الهلال وفلامنجو ضد الهلال في كأس العالم للأندية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يلا شوت الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو، تنطلق مباراة الهلال وفلامنجو ضد الهلال في كأس العالم للأندية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

 السعودية

SSC EXTRA 1 HD |  بتعليق: عبد الله الغامدي
SSC1 HD | بتعليق: فهد العتيبي
تطبيق | Shahid VIP 

المغرب

Arryadia TNT HD |  بتعليق: محمد العدالي

ملعب مباراة الهلال وفلامنجو ضد الهلال في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر اليوم 7-2-2023 يلا شوت، وتلعب مباراة الهلال وفلامينجو ضد الهلال في كأس العالم للأندية، في ملعب طنجة.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر الان HD، ووصل الهلال إلى الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، بفوزه على الوداد المغربي بطل إفريقيا، بركلات الترجيح 5/3 في المباراة التي جمعتهما بربع نهائي البطولة يوم السبت الماضي.

رابط لمشاهدة بث مباراة الهلال وفلامنجو مباشر، وستكون مواجهة فلامنجو اليوم، مهمة ثأرية بالنسبة للهلال الذي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة العالمية، ويتطلع للوصول إلى المباراة النهائية من كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، حيث أن الفريق البرازيلي قد أقصاه من الدور ذاته من بطولة 2019 التي أقيمت في قطر.

وفي نسخة 2021 ودع الهلال البطولة من دور النصف النهائي أيضًا بخسارته أمام تشيلسي بهدف نظيف، إذ اكتفى في المشاركتين السابقتين بالمركز الرابع، بعد أن خسر في الأولى أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، وأمام برباعية نظيفة.

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