تراجع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في ديسمبر

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الثلاثاء 7 فبراير شباط، إن الناتج الصناعي الألماني تراجع أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول مدفوعًا بتراجع الإنتاج من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.



وذكر المكتب أن الناتج الصناعي انخفض 3.1% عن الشهر السابق، وفي استطلاع أجرته رويترز، كان محللون قد أشاروا إلى انخفاض 0.7% عن الشهر السابق.



وكان الانخفاض أكثر حدة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تراجع الإنتاج 6.1% في ديسمبر كانون الأول مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني.



ووفقًا لتقديرات شركة بانثيون للأبحاث الاقتصادية، انخفض الناتج الصناعي الألماني 0.7% في الربع الأخير من 2022، وقال مسؤول بالشركة إن الربع الأول من عام 2023 سيكون أسوأ.