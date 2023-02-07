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تراجع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الثلاثاء 7 فبراير شباط، إن الناتج الصناعي الألماني تراجع أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول مدفوعًا بتراجع الإنتاج من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
             
وذكر المكتب أن الناتج الصناعي انخفض 3.1% عن الشهر السابق، وفي استطلاع أجرته رويترز، كان محللون قد أشاروا إلى انخفاض 0.7% عن الشهر السابق.
             
وكان الانخفاض أكثر حدة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تراجع الإنتاج 6.1% في ديسمبر كانون الأول مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني.
             
ووفقًا لتقديرات شركة بانثيون للأبحاث الاقتصادية، انخفض الناتج الصناعي الألماني 0.7% في الربع الأخير من 2022، وقال مسؤول بالشركة إن الربع الأول من عام 2023 سيكون أسوأ.

مكتب الإحصاءات الاتحادي الناتج الصناعى الالماني القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بانثيون للأبحاث الاقتصادية

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