أضبط: تردد قناة المملكة الجديد 2023 علي أقمار النايل سات وعربسات AlMamlaka TV

تقدم قناة المملكة تغطية شاملة لجميع الأخبار الأردنية والعربية داخل وخارج الأردن 24/7، كما أن قناة المملكة هي قناة أردنية ذات محتوى ثري، في الأردن والعالم العربي، يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة المملكة الأردنية الهاشمية.

قناة المملكة على النايل سات والعرب سات، حيث أنها تحظى بشعبية كبيرة في الأردن والخليج والوطن العربي، يمكنك بسهولة استقبال تردد قناة المملكة لأنها قناة مجانية لا تتطلب اشتراكًا شهريًا لمشاهدتها. سنتعرف في مقالنا القادم على أهم مميزات هذه القناة ونتعرف على تردد قناة المملكة الجديدة 2022 على القمر الصناعي.

نبذة عن قناة المملكة

قناة فضائية إخبارية أردنية تعرض جميع القضايا السياسية في الساحة العربية والأردنية وتعرض جميع الأحداث الإخبارية التي تحدث في الشرق الأوسط،، وهي توجه إعلام هادف تابع للحكومة الأردنية يمكنكم مشاهدة المحتوى التي تقدمها قناة المملكة ومتابعة جميع برامجها على أكثر من تردد للنايل سات وأيضا عربسات وشبكة أوربت شوتايم.

معلومات عن تردد قناة المملكة

قناة المملكة هي قناة تبث في العالم العربي، ومقرها الرسمي في عمان، وتحديدًا في مجمع الملك حسين للأعمال، ومجهزة بأحدث التقنيات في الاستوديوهات في هذا القطاع من صناعة الأخبار. هي قناة إخبارية تابعة للحكومة الأردنية، تأسست عام 2015 ميلادي، وأول بث لها في 16 يوليو 2018، وهي قناة إخبارية شاملة تنقل جميع الأخبار الأردنية والعربية داخل الأردن وخارجه بشكل شامل. بقلم دانة السيدة الصياغ الادارية.

برامج قناة المملكة

برنامج الواسط: وهو برنامج يناقش السياسيين الأردنيين ويعمل على تحديث منظومة الأردن السياسية وبالأخص قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وهو برنامج يستضيف مختلف الآراء السياسية أو بالأخص الفئة الشبابية المرأة ويعرض يوم الجمعة في تمام التاسعة و5 دقائق بتوقيت عمان.

برنامج 4.4.2: هو برنامج رياضي متخصص في مباريات كرة القدم يعرض ويحلل المباريات والمنافسات الأوروبية والعالمية ويناقشها نخبة من المحللين ويعرض يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة و5 دقائق بتوقيت عمان.

برنامج السادسة: هو يعرض من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة مساء عرض كافة الأخبار والتفاصيل من كل زاوية وينقل الآراء من أرض الميدان ليعرض إليكم كافة التفاصيل ويوضح الصورة كاملة يعرض في تمام الساعة السادسة مساء يوميا بتوقيت عمان.

برنامج صباح المملكة: هو برنامج إخباري شامل يعرض المستجدات الرياضية والاقتصادية والثقافية والنشرة الجوية وآخر أخبار التكنولوجيا ويعرض تقارير عامة عن أحوال البلاد ويعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت عمان.

برنامج صوت المملكة: هو برنامج إخباري يركز على الأخبار الاجتماعية ومشاكل الشعب ويعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت عمان.

برنامج صباح المملكة: هو برنامج منوع يتابع الأحوال الاجتماعية العامة وبعد التمارين الخاصة باللياقة البدنية والمزيد من الأنشطة يعرض في نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت عمان.

برنامج [email protected]: وهو برنامج خاص بقضايا السوشيال ميديا ويعرض من الأحد للخميس في تمام الساعة الخامسة و5 دقائق بتوقيت عمان.

برنامج العاشرة: مع طارق العاص وهو برنامج يناقش ويعالج أهم الملفات والقضايا المحلية ويستضيف المسؤولين وأصحاب السلطة يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت عمان.

برنامج الكابتن: وهو برنامج رياضي يعرض أحدث الأنشطة الرياضية على الساحة الأردنية ويعرض يوم الاثنين في تمام الساعة هات 9:05 مساء بتوقيت عمان.

برنامج أخبار الأسبوع: ويعرض يوم السبت في تمام الساعة الثامنة و5 دقائق بتوقيت عمان.

برنامج بعد الخبر: ويعرض يوم الأربعاء في تمام 9:05 بتوقيت عمان.

برنامج وثائقي: يعرض يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة و5 دقائق مساء بتوقيت عمال.

برنامج وجهات: هو برنامج ثقافي فني يعرض الفنون التراثية والقصص القديمة.

برنامج الأحد الاقتصادي: يعرض كل أحد ويناقش المشاكل الاقتصادية.

برنامج قيد التحقيق: برنامج يقوم بالتحقيق في القضايا الهامة.

برنامج رحال: برنامج يهتم بالأماكن السياحية في المملكة الأردنية.

برنامج جلسة علنية: يستضيف مسؤولين في المجتمع الأردني وتتم مناقشة أهم القضايا.

برنامج الكابتن: برنامج رياضي يهتم بالدوري الأردني.

برنامج حكومة الظل: يستضيف النواب لمناقشة القرارات والأمور التنفيذية.

تردد قناة المملكة على النايل سات 2023

التردد: 11958 الاستقطاب: أفقي القمر الصناعي: نايل سات الاتجاه: 5/6 معامل تصحيح الخطأ: 27500 الجودة: SD

تردد قناة المملكة على النايل سات بجودة HD

التردد: 12034 الاستقطاب: أفقي القمر الصناعي: نايل سات الاتجاه: 5/6 معامل تصحيح الخطأ: 27500 الجودة: HD

كيفية استقبال تردد قناة المملكة

لاستقبال قناة المملكة على جهازك دون انقطاع قم بضبط جهاز استقبالك على التردد الجديد لقناة المملكة من خلال الخطوات التالية: