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قناة ssc.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر لمشاهدة مباراة فريق الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتأهل الهلال بطل آسيا للدور نصف النهائي بعد تغلبه على بطل إفريقيا وصاحب الأرض الوداد المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بينما تأهل فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية بشكل مباشر للدور نصف النهائي طبقا للوائح البطولة بتأهل بطل أمريكا الجنوبية وأوروبا مباشرة للدور نصف النهائي.

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية ينتظرها الجمهور العربي والسعودي في انتظار تحقيق مفاجأة للكرة العربية وتأهل الفريق السعودي في انتظار الفائز من مباراة الغد بين الأهلي وريال مدريد.

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وفلامنجو

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة وينتظر الجمهور السعودي أن يواصل الهلال تحقيق مفاجآت للكرة السعودية على حساب أمريكا الجنوبية ممثله في فلامنجو اليوم  بعدما نجح منتخب الخضر في الفوز على الأرجنتين حامل لقب كأس العالم بنتيجة هدفين لهدف في كأس العالم الماضية بقطر.

ويدخل الهلال مباراة اليوم ضد فلامنجو وتذاع بث مباشر على قناة ssc الرياضية السعودية بتشكيل مكون من

 حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك ــ حمد اليامي ــ محمد جحفلي ــ خليفة الدوسري

 خط الوسط: عبدالإله الماكي ــ محمد كنو ــ أندريه كاريلو

خط الهجوم: أوديون إيجالو ــ لوسيانو فييتو ــ سالم الدوسري

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية 

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