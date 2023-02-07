مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 28 "رجوع حسن ونادية"

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مشاهدة المسلسل وبينا معاد الحلقة 28 كاملة على قناة dmc الفضائية ينتظرها الجمهور اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءا، ويعاد في تمام الساعة الثانية. في الصباح، والساعة الثالثة في اليوم التالي.

مشاهدة المسلسل وبينا معاد الحلقة 28 كاملة على قناة dmc دراما، وتأتي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا، ويعاد في الثامنة صباحا في اليوم التالي، والخامسة مساءا. غدا في اليوم التالي، الأربعاء.

أحداث المسلسل وبينا معاد الحلقة 28

ستشهد أحداث مسلسل لدينا موعد الحلقة 28 وبينا معاد ، مصير العلاقة بين نادية وشيرين رضا وحسن الذي يقدم شخصيته الفنان صبري فواز بعد طلاقهما.

كما تتضمن أحداث الحلقة 28 من مسلسل وبينا معاد تطورًا كبيرًا في العلاقات بين أبناء حسن وبنات نادية.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 قبل الأخيرة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 قبل الأخيرة تأتي غدًا الأربعاء الموافق له 8 فبراير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة dmc الفضائية.

ويأتي موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 قبل الأخيرة في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة dmc دراما الفضائية، بجانب عرض العمل على منصة واتش ات watch it الرقمية.

وينتظر الجمهور عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة الأخيرة، والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق له 11 فبراير الجاري.