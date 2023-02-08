فى ثاني أيامه.. ما هو صوم يونان؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم أهل نينوى المعروف شعبويا باسم صون يونان.

ماهو صوم يونان؟

يسمى صوم أهل نينوى خطئًا بصوم يونان، والحقيقة ان التسمية الصحيحة هي صوم أهل نينوى وذلك نظرًا إلى أن هم الذين صاموا طواعية دون اي جبر فقط رغبة في اعلان توبتهم امام الله.

لكن يونان لم يمتنع عن الماكل والمشرب طوعا بل منع بواسطة الظروف الجبرية المحيطة به، فحينما كان في باطن الحوت ليس له ان ياكل شيئا لذا فصام جبرا الا ان صيام التوبة هو الذي صامكه اهل نينوى والشعب القبطي الصائم يرغب في ان يتشبه باهل نينوى في توبتهم لذا فان الصوم في حقيقته يحمل التسمية الصحيحة وهي صوم اهل نينوى.

مدة صوم يونان

ويستغرق صوم يونان 3 ايام متصلة تنتهي بفصح يونان يوم الخميس المقبل.. ويتميز صوم يونان بقداساته المتاخرة التي تنتهي في الرابعة عصرا اسوة بقداسات الصوم الكبير التي لها نفس الطقس الخاص بالصلاة.

هذا وادرجته الكنيسة ضمن اصوامها ذات الدرجة الاولى اسوة بالصوم الكبير وباصوام ايام الاربعاء والجمعة طيلة العام حيث يمنع خلاله تناول الاسماك والماكولات البحرية.

وكان قد قال المتنيح الأنبا غريغوريوس، اسقف اللاهوت والبحث العلمي في تصريحات له عن هذا الصوم ان الصوم المعروف ب (صوم يونان) مدته ثلاثة أيام، وهو يسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف (فطر) صوم يونان ب(فصح يونان) وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) مما يدل علي أن الكنيسة تنظر إلي قصة يونان علي أنها رمز لقصة المسيح.