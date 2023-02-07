أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتعافي الطلب الصيني ومخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لليوم الثاني مدفوعة بالتفاؤل بانتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ووسط مخاوف حيال الإمدادات بعد إغلاق محطة تصدير رئيسية في تركيا عقب الزلزال.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.4 في المئة، إلى 82.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.44 دولار، أو 1.9 في المئة، إلى 75.55 دولار للبرميل.

وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل لدى (أكتيف تريدز) إن "سعر البرميل يستمد الدعم من إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد إنهاء العمل بسياسة صفر كوفيد حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك لزيادة ملموسة في الطلب على الخام هذا العام".

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية يوم الأحد إن الوكالة تتوقع أن يأتي نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين، مضيفا أن الطلب على وقود الطائرات يشهد ارتفاعا.

ورفعت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، أسعار خامها للمشترين من آسيا للمرة الأولى في ستة أشهر وسط توقعات بتعافي الطلب خصوصا من الصين.

وتوقفت العمليات في محطة تصدير النفط بميناء جيهان التركي التي تبلغ طاقتها مليون برميل يوميا بعدما ضرب زلزال كبير المنطقة.