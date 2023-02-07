دعاء الزلزال.. كرره أثناء حدوث الزلزلال للوقاية منه

زادت العمليات البحثية حول دعاء الزلزال والتي يردده المسلم أثناء حصول أي زلزال أو هزة أرضية وذلك على إثر الأحداث الأخيرة في حدوث زلزال تركيا الذي كان له تأثيرات على الدول المجاورة وتعرضت تركيا فجر يوم الإثنين وأسفر عن 3000 قتيلا و5 آلاف و385 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى حتى الآن.

وتعد الزلازل من آيات الله العظيمة التي يرسلها إلى العباد تذكيرًا أو تخويفًا؛ ليتذكر الإنسان مدى ضعفه وعجزه فيلجأ إلى الدعاء والتضرع إلى الله، إذ ورد في كتاب الله العزيز: «وَمَا نُرْسِلُ بالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا».

الدعاء وقت الزلزال مستجاب

- «اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي».

- «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك».

- «اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن».

- «اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين».

- «اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا».