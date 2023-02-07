احفظ وردد دعاء الزلزال مستجاب "اللهم احفظنا وانت خير الحافظين"

دعاء الزلزال مستجاب، هناك عدد من الدعاء التي يوصى بتكرارها وقت الزلازل.. أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال اليوم في تركيا تقاطع عدد من الصدوع الجيولوجية النشطة، ويقع مركز الزلزال بالقرب من تقاطع الصدع الكبير "شرق الأناضول" مع تغيرات البحر الميت.

وقال القاضي في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم ان "هذه المنطقة نشطة زلزاليا ومن الطبيعي ان تحدث زلازل بمثل هذه القوة"، مؤكدا إنه لايمكن التكهن بحدوث الزلازل والاوضاع. الزلازل في جميع أنحاء العالم.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و38 ثانية صباح اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلو مترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30.18 كم.

دعاء الزلازل

الهزات الأرضية لم يرد بها في السنة النبوية دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلازل، ولكن يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء ولا سيما الدعاء بأن يصرف الله عنه وعن الناس هذا البلاء.

دعاء الزلازل مستجاب

ومما يستحب ترديده وقت الزلازل هو: "اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي".

وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.

اللهم احفظهم وانت خير الحافظين

وشهدت منذ سنوات الكويت العربية والعراق والحدود الإيرانية العراقية، هزات أرضية قوية للغاية شعر بها سكان الثلاث دول والتي تسببت في حالة ذعر كبيرة، ولكن لم يتم الكشف في كثير من الأحيان عن سقوط أي ضحايا أو خسائر مادية بسبب الهزات الأرضية والتي وصلت إلى سبع درجات على مقياس الزلازل ريختر.