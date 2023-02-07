بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت match hd|ماتش الهلال بث مباشر|مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت match hd|ماتش الهلال بث مباشر|مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رامون دياز، عن تشكيل الزعيم الآسيوي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت، ويستضيف ملعب ابن بطوطة في طنجة، مباراة الهلال وفلامنجو، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة SSC الرياضية السعودية وتطبيق شاهد.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة فلامنجو البرازيلي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – خليفة الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار – أنديره كاريلو – سالم الدوسري.

الهجوم: موسى ماريجا – أديون إيجالو – لوسييانو فييتو.

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لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو، ويشارك الهلال في المونديال بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا، وكان الهلال السعودي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على الوداد المغربي بطل إفريقيا في الدور الثاني، بينما يشارك فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي مباشرة بصفته بطل أمريكا الجنوبية.

وتقدر القيمة التسويقية لنادي الهلال السعودي، بنحو 40 مليون يورو كرابع أغلى الأندية في مونديال الأندية 2022، بينما يتواجد فريق فلامنجو البرازيلي في المرتبة الثانية بالبطولة خلف ريال مدريد بقيمة تسويقية تبلغ نحو 178 مليون يورو.