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يلا شوت YALAA SOOT مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر || HD السيتي ضد فلامنجو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يتساءل عشاق كرة القدم، على موقع البحث "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو، بعد أن قرر المنتخب السعودي التأهل لنصف نهائي النادي. كأس العالم، بعد فوزه على الوداد البيضاوي بضربات الترجيح، 5-3 في منافسات كأس العالم للأندية.

مسيرة الهلال في كأس العالم للأندية

وشهدت مباراة الهلال السعودي ضد الوداد البيضاوي أحداثًا مثيرة بعد أن تقدم الأخير في الدقيقة 52 برأس أيوب العمود، قبل أن يسجل فريق الهلال الأزرق هدف التعادل في أكثر من 90 وقتًا القاتل، من علامة الجزاء.

وذهب الفريقان إلى نصفين إضافيين، تبادلا فيهما السيطرة على الكرة وشنوا هجمات، قبل أن يتوجهوا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح النادي السعودي.

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

الفائز في مباراة الهلال وفلامنغو

ويلعب الفائز في مباراة الهلال وفلامنجو نظيره الفائز في مباراة الأهلي وريال مدريد، في نهائي كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامته في 11 فبراير.

ويلعب الخاسرون في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إجراؤها أيضًا في 11 فبراير.

 مباراة الهلال وفلامنجو تمنح الفريق السعودي لقب جديد

ويشار إلى أن مباراة الهلال وفلامنجو، ستمنح الأول لقب ثاني أكثر فريق عربي يلعب في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الأهلي، حيث ستكون المشاركة الثانية له للفريق السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال وفلامنجو، اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو

ويمكن مشاهدة مباراة  الهلال وفلامنجو، عبر قناة "ssc" السعودية، الناقل الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية.

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