مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، والمقامة حاليًا في المغرب، اليوم الثلاثاء، الموافق 7 فبراير.

وتنطلق مباراة الهلال وفلامنجو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية بث مباشر

وتأهل فريق الهلال السعودي إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه في الدور ربع النهائي على فريق الوداد الرياضي المغربي، بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي.

ويبحث فريق الهلال السعودي في مباراة اليوم عن تحقيق الانتصار والتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث أكتفى في مشاركتين سابقتين بتحقيق المركز الرابع.

وفي عام 2019، تأهل فريق الهلال إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في البطولة التي أقيمت في قطر وخسر أمام فلامنجو منافسه في مباراة اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن تقدم بهدف سالم الدوسري.

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

وعام 2021 في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالإمارات خاض الهلال مباراة نصف نهائي المونديال أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، وخسر الموج الأزرق بهدف أحرزه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

تشكيل الهلال المتوقع أمام فلامنجو البرازيلي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: كويلار، مصعب الجوير، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، والمقامة حاليًا في المغرب، اليوم الثلاثاء، الموافق 7 فبراير.

وتنطلق مباراة الهلال وفلامنجو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.



