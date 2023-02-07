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Yalaa Soot يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو.. حصري لايف مباراة الهلال ضد فلامنجو جودة عالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر يلا شوت يلتقي نادي الهلال مع نظيره فلامنجو كلوب في مواجهة نارية خلال دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن تقام المباراة مساء الثلاثاء 7. في شهر فبراير، سيستضيف نادي طنجة المباراة، وفيما يلي سنعرض لكم معلق المباراة الهلال وفلامنغو، وكذلك القنوات الناقلة للمباراة.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر يلا شوت

واستعد نادي الهلال بث مباشر يلا شوت ونظيره فلامنجو للمباراة حيث يستعد كل من فريق الهلال ومنافسه فريق فلامنجو للمباراة بكل قوة، كما يطمح نادي الهلال لتحقيق الفوز على نظيره.

فيما يستعد نادي فلامنجو للمباراة بكل قوة وحماس لمواجهة نظيره، حيث يطمح إلى التفوق وتحقيق النصر على نظيره نادي الهلال يلا شوت بث مباشر.

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو

تنقل مباراة الهلال وفلامنجو خلال جولة نصف نهائي كأس العالم للأندية خلال قناة:

SSC Sport 1 HD
الناقل الحصري لجميع مباريات كأس العالم للأندية في إفريقيا والشرق الأوسط.

معلق مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

بينما يتولي مهمة التعليق علي المباراة التي ستجمع بين نادي الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية المعلق عبدالله الغامدي.

توقيت مباراة الهلال وفلامنجو

تبدأ مباراة الهلال وفلامنجو في تمام الساعة:-

8 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.
9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.
10 مساءً بتوقيت السعودية واليمن والبحرين وقطر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت.
11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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