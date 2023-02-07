الهلال يلاقي فلامينجو، على ملعب طنجة بالمغرب، في دور نصف النهائي من مونديال الأندية. وكان الهلال قد عبر الوداد المغربي في الدور الماضي بركلات الترجيح، بينما يلعب فلامينجو مباشرة من دور قبل النهائي. kooracity|KORA بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو اليوم.. روابط مباشرة للمباراة دون تقطيع جودة عالية FULL HD

kooracity|KORA بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو اليوم.. روابط مباشرة للمباراة دون تقطيع جودة عالية FULL HD

يحمل فريق الهلال السعودي آمال الجماهير العربية، عندما يواجه فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، فى محاولة لمواصلة التألق في البطولة التي تستضيفها المغرب، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

وتقام مباراة فلامنجو أمام الهلال فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "طنجة"، ويأمل الزعيم السعودي فى مساندة الجماهير السعودية والمغربية له خلال اللقاء، من أجل التاهل التاريخي.

ويدخل فلامنجو البطولة من الدور نصف النهائي من البطولة، في حين أن طرف نصف النهائي الآخر هو النادي الأهلي الذي سيخوض مواجهة تاريخية ضد بطل أوروبا العملاق الاسباني ريال مدريد وستكون غدا الأربعاء في التوقيت نفسه.

الهلال يطمح لمواصلة الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ وصل الزعيم في مشاركاته الثلاثة بالبطولة إلى نصف النهائي.

أما فلامنجو فيسعى لتلافي أي مفاجآت من الهلال في ذلك التوقيت، والوصول المنطقي بالنسبة للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.

لن تكون مباراة اليوم هي الأولى بين الهلال وفلامنجو في نفس المسابقة، إذ التقيا سابقًا في نسخة 2019 في قطر، شهدت المشاركة الأولى للهلال، وحينها أبهر النادي السعودي الجميع بمباراة كانت مميزة للغاية أمام فلامنجو في نصف النهائي.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، وفي الأوقات الإضافية نجح الفريق البرازيلي في إحراز هدفين والعبور للمباراة النهائية.

والفائز من مباراة الهلال وفلامنجو سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامته يوم 11 فبراير الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الخاسرين سيتواجهان في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأمل الجماهير العربية في نهائي عربي خالص بين الأهلي والهلال، ورغم ان مهمة الثنائي صعبة في تجاوز عملاقي أوروبا وأمريكا الجنوبية، إلا إنه ا ليست مستحيلة خاصة في ظل تراجع اداء بطل دوري ابطال اوروبا وكوبا ليبرتادوريس في مونديال الاندية في السنوات الأخيرة حتى وإن نجحا فى احتكار التتويج بلقبها .