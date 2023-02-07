مؤمن الجندي يحتفل بإصدار "دبي كنز العالم" في حفل توقيع بمعرض القاهرة للكتاب

احتفل الكاتب الصحفي والإعلامي مؤمن الجندي، بإصدار أول كتاب له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يحمل عنوان دبي كنز العالم.

وأقامت دار ببلومانيا للنشر والتوزيع حفل توقيع لكتاب الجندي، بقاعة بلازا Vip بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وحضر حفل التوقيع جمال سليمان مدير دار ببلومانيا وعدد من رواد المعرض وطلاب دكتور مؤمن الجندي، حيث يعمل رئيسًا لقسم الصحافة والإعلام بمعهد ٦ أكتوبر.

ويسرد الكتاب تفاصيل رحلة الجندي في دبي بشكل قصصي رائع، بالإضافة إلى أنه يقدم ٤٠ نصيحة قبل السفر إلى دبي.

يذكر أن "دبي كنز العالم" يعد الكتاب الأول للجندي، ولكنه كشف أنه يستعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ برواية جديدة تحمل اسم "هاتف من السماء".