ads

مؤمن الجندي يحتفل بإصدار "دبي كنز العالم" في حفل توقيع بمعرض القاهرة للكتاب

مؤمن الجندي
مؤمن الجندي

احتفل الكاتب الصحفي والإعلامي مؤمن الجندي، بإصدار أول كتاب له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يحمل عنوان دبي كنز العالم.

وأقامت دار ببلومانيا للنشر والتوزيع حفل توقيع لكتاب الجندي، بقاعة بلازا Vip بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وحضر حفل التوقيع جمال سليمان مدير دار ببلومانيا وعدد من رواد المعرض وطلاب دكتور مؤمن الجندي، حيث يعمل رئيسًا لقسم الصحافة والإعلام بمعهد ٦ أكتوبر.

ويسرد الكتاب تفاصيل رحلة الجندي في دبي بشكل قصصي رائع، بالإضافة إلى أنه يقدم ٤٠ نصيحة قبل السفر إلى دبي.

يذكر أن "دبي كنز العالم" يعد الكتاب الأول للجندي، ولكنه كشف أنه يستعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ برواية جديدة تحمل اسم "هاتف من السماء".

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت match hd|ماتش الهلال بث مباشر|مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو

مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 28 "رجوع حسن ونادية"

يلا شوت مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Flamengo vs Al Hilal: مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر دون تقطيع

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم والترتيب والدرجات

يلا شوت يوتيوب | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم 02-07-2023 في نصف نهائي مونديال الأندية | Youtube

الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر يلاشوت في كأس العالم للأندية

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا الترم الأول 2023 minia.gov.eg برقم الجلوس

برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الفيوم