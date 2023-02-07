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رئيس الاحتياطي الفدرالي: قد نحتاج إلى المزيد من عمليات رفع الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أوضح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنه ربما يحتاج الفدرالي إلى مزيد من عمليات رفع الفائدة.

وقال باول في تصريحات الثلاثاء إن رسالة لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي كانت أن عملية انكماش الأسعار بدأت لكن لا يزال أمامنا طريق طويل.

وأضاف: من شبه المؤكد أن الأمر سيستغرق حتى العام المقبل لينخفض التضخم إلى 2% بسبب قوة الاقتصاد وسوق العمل

وشدد باول على أن الفدرالي يرى أنه سيكون من الضروري تنفيذ المزيد من عمليات رفع الفائدة خاصة إذا استمرت البيانات الاقتصادية القوية.

وتابع: الفدرالي لديه الأدوات لتحقيق مستهدف التضخم لكن الأحداث العالمية تؤثر على التضخم.

وفيما يتعلق يسقف الدين، أكد باول على أنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن الفدرالي بإمكانه حماية الاقتصاد ما إذا لم يتم رفع سقف الدين.

وواصل: النقاش حول سقف الدين لا يمكن أن ينتهي إلا برفعه من جانب الكونغرس وهو ما يجب أن يحدث.

 

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