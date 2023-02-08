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استقبال طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية (تفاصيل)

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الالتحاق بالجامعات
الالتحاق بالجامعات الأردنية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، عن بداية استقبال الطلبات للتقديم لطلاب الدورة التكميلية حيث أن ذلك مستمر لمدة خمس ايام متتاليه، بدءًا من اليوم، الثلاثاء، حتى السبت المقبل.

وكشف أن موقع وحدة تنسيق القبول  انتهى بشكل كلي من جميع أعمال تحديث البيانات والمعلومات الخاصة لكي يمهد ويستقبل تقديم الطلبات للقبول الموحد.

 وأوضح المتحدث أن جميع الطلاب الذين يرغبون في معرفة معدلات القبول الموحد للجامعات الاردنية سوف يتوفر لهم ذلك بشكل إلكتروني من خلال الرابط الرسمي لموقع وحدة التنسيق من خلال الإنترنت. 

طلبات القبول الموحد

بعد أن يسجل الطلاب الدخول خلال موقع وحدة تنسيق القبول سوف يجد فيديو توضيحي يشرح كيفية التصفح في الموقع وكيفيه معرفه الاقسام المتوفرة التي تخص آلية دفع الرسوم من خلال القنوات المتوفرة للبحث بشكل الكتروني كما لا يمكنه أن يطلع على كيفية تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الاردنيه وجامعة العلوم الإسلامية بالتفاصيل؛ وذلك لأن الوزارة تحرص على توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب حيث يمكن ايضا من خلال الموقع ان تتعرف على معدلات القبول الموحد بجامعة اليرموك وجميع الاردنيه والجميع الهاشمية وجامعة آل البيت وجامعة البلقاء التطبيقية جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية وجامعة العلوم الإسلامية جامعة القبول الموحد. 

تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023 وحدة تنسيق القبول 

كما يمكن للطلاب والطالبات الذين يرغبون في الإطلاع على معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية ويتعرفون على الحد الأدنى للمعدلات التنافسية في التوجيه أن يدخلوا على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد والحد الأدنى للمعدلات التنافسية ويمكن ذلك بعد إتمام عملية تقديم طلبات القبول من خلال نفس الموقع بعد مشاهدة الفيديو التوضيحي.

 وبين مهند الخطيب ان الطلاب  حققوا النجاح بنسبة مرتفعة بلغت  بنسبة 90% وهؤلاء الذين من حقهم التقدم إلى الجامعات الرسمية. 

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