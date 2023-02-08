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"المتحدة" تقدم درعين لوزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب احتفالًا بنجاح معرض الكتاب

أخبار مصر
المتحدة تقدم درعين
"المتحدة" تقدم درعين لوزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب

كرم الدكتور محمد خضر رئيس شبكة قنوات CBC، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد بهي الدين، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي اختتمت فعاليات دورته الرابعة والخمسين يوم الاثنين.

حيث قدم "خضر" درعين من الشركة المتحدة، لوزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقال خضر: "أشكركم على النجاح المذهل والإقبال الجماهيري الكبير، وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق الدائم، واسمحي لي أن أقدم لكم درع الشركة المتحدة تقديرا لكما".

إلى ذلك، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "أشكركم وأشكر الإعلاميين جميعا في الشركة المتحدة، لولا الإعلام لما علم أحد بما نفعله".

من جانبه، أكد "بهي الدين"، ان الدرع الذي حصل عليه تكريم لكل زملائه في الهيئة، ولكل فريق العمل: "أشكرهم جزيلا على كل ما قدموه، وأشكر برنامج في المساء مع قصواء على استضافتنا اليوم".

نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة أخبار مصر محمد خضر معرض الكتبا

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