عاجل| أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم.. والمركزي يجمع مليار دولار بفائدة 4.9%

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه حول مستويات 30.35 جنيه بالبنوك بداية تعاملات اليوم الاربعاء، للتوصال الحفاظ على تلك المستويات لليوم الثاني على التوالي، وسط هدوء في حركة ارتفاعات الدولار مقابل الجنيه بعد تجاوز مستويات 30 جنيها، والتى من المتوقع انيستقر حولها الدولار، بعد ان فقد الجنيه أكثر من 30% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية تعاملات العام وحتي الان.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الاربعاء:

سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي:

سعر الدولار اليوم 3.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الاهلي المصري:

سعر الدولار اليوم 30.15 جنيه للشراء وجنيه30.25 للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك مصر:

سعر الدولار اليوم 30.15 جنيه للشراء وجنيه 30.25 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك التجاري الدولي:

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ب مصرف ابو ظبي الاسلامي:

سعر الدولار اليوم 30.30 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك بلوم بنك:

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولاراليوم ببنك ميد بنك :

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك قناة السويس :

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك مصرف المتحد:

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك المشرق:

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك الكويت الوطني :

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك المصري لتنمية الصادرات:

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك قطر الوطني:

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك اتش اس بي سي:

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك فيصل الاسلامي:

سعر الدولار اليوم 30.25 جنيه للشراء وجنيه 30.35 للبيع.

البنك المركزي يجمع مليار دولار:

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم نتائج طرج أذون خزانه بالدولار في إطار سعيه لتوفير موارد الدولارية، حيث جمع 1.066 مليار دولار بعائد 4.9%.

وقال البنك المركزي، إن تلقي حجم طلبات اكتتاب في عطاء اذون خزانة بقيمة مليار دولار يوم الاثنين الماضي، من 26 بنكًا بقيمة وصلت إلى 1.296 مليار دولار، وذالك بمتوسط فائدة 4.98 %، حيث كان أعلي سعر فائدة مطلوب 5.5% بينما كان أقل عائد 4.89%.

واضاف “ المركزي”، أنه قبل عروضا من 20 بنكًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.066 مليار دولار، وذالك بسعر فائدة في المتوسط 4.90%.