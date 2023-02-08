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التموين تخطط لإنشاء صوامع قمح بعدد من المحافظات بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

الاقتصاد
بوابة الفجر

بحث  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء  بنك الاستثمار الأووربي انشاء صومعه كبرى بميناء دمياط بسعة تخزينية 200 الف طن و5 صوامع حقلية جديدة بالشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا والوادى الجديد سعه 5 آلاف طن لكل صومعة.

خلال اجتماعه اليوم مع وفد بنك الاستثمار الأوربي  برئاسة السيد / لوينل رافايل مسئول عمليات التمويل فى دول الجوار حيث بحث السيد الاستاذ

وأكد السيد الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حال انتهاء الإجراءات اللازمه للتمويل ستساهم تلك الصوامع فى زيادة الطاقة التخزينية للقمح فى صوامع الموانئ والصوامع الداخلية.

من جانبه أكد اللواء شريف عادل  باسيلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصوامع أن اختيار إمكان الصوامع الحقلية يأتي بعد دراسات كبيرة بالاماكن الاكثر تكدسا بزراعة القمح وتوفر على المزارعين الكثير نظرا لقربها من أماكن زراعه القمح.

التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء صوامع جديدة صوامع مع بنك الاستثمار الاوروبي

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