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عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

اعتمد محافظ الفيوم يعتمد نتيجة إعدادية الفيوم الفصل الدراسي الأول 2023.

 

وكانت أعلنت الدكتورة أماني قرني، وكيل مديرية التربية والتعليم في الفيوم، أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل كنترول الشهادة الإعدادية "الفصل الدراسى الأول" تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الأول، واعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ونشر النتيجة علي الموقع الإلكتروني التابع للمديرية.

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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة إعدادية الفيوم الفصل الدراسي الأول 2023

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